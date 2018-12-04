Татьяну Доронину сняли с поста худрука МХАТа

Новым руководителем Московского художественного академического театра имени Горького назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Его заместителем по творческой работе стал артист и режиссер Сергей Пускепалис, заместителем по литературной части — писатель Захар Прилепин. О новых назначениях во МХАТе сообщил министр культуры России Владимир Мединский и советник президента РФ Владимир Толстой.

Писатель Захар Прилепин.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Мы обещаем, что театр сохранит свою патриотическую, яркую позицию, - сказала Мединский. - Ни одна постановка театра, пользующаяся успехом, не будет снята».

85-летнюю Татьяну Доронину тоже не обидели, не списали в утиль. Ей придумали новую должность - президента театра. Она же возглавит худсовет.

«В помощь Татьяне Васильевне придет команда молодых энергичных людей, которые смогут придать новое дыхание театральной жизни МХАТа имени Горького», — подытожил Владимир Толстой.

Эдуард Бояков был в редакции «Комсомольской правды» несколько месяцев назад. Любопытно, что одной из тем нашей беседы был как раз театр Татьяны Дорониной. Тогда уже «тучи над городом встали». Во МХАТе им. Горького накопилось масса проблем, связанных с неэффективным управлением и расходованием бюджетных средств. Это было заметно невооруженным глазом.

Новый худрук МХАТА, театральный режиссер Эдуард Бояков. ФОТО Владимир Гердо/ТАСС

- Я вижу даже по афише этого театра, что это не современное пространство, - говорил Эдуард Бояков. - При том, что МХАТ им.Горького - один из немногих современных театров, у которого есть идеологическая позиция. Что Татьяна Васильевна – человек, готовый присягнуть русской культуре, традиционным ценностям и противостоять этому страшному либерально-западническому цунами, которое на нас обрушивается. Но ее театр не владеет современными технологиями, не владеет современным языком. И получается, что молодое поколение, естественно, выбирает эстетику «Гоголь-центра» или других пошлейших спектаклей. Что касается МХАТа им. Горького, то надо разделять идеологию и менеджмент. Сегодня отсутствует культурная политика, не существует системы оценок, критериев. Поэтому министерство культуры не может ничего поделать ни с Татьяной Дорониной, ни с Константином Богомоловым.

Оказывается, все-таки смогло...

О СМЕНЕ РУКОВОДСТВА БЫЛО ИЗВЕСТНО ПОЛГОДА НАЗАД

Пока новый худрук Эдуард Бояков и его завлит Захар Прилепин не отвечают на телефонные звонки и поздравления, а Татьяна Доронина сегодня не появилась в театре. Нам удалось дозвониться новому заму Боякова по творческой работе — популярному актеру и режиссеру Сергею Пускепалису.

- Театр очень выгодно расположен географически — на Тверском бульваре, в центре Москвы, - сказал Пускепалис. - С таким расположением он обязан быть зрительски востребованным и успешным. Думаю, что продюсерский талант Эдуарда Боякова, органическая связь с литературой, которая есть у Захара Прилепина, и мой театральный опыт (Пускепалис был главным режиссером Магнитогорского драматического театра, работал главным режиссером в Ярославле в театре им.Волкова, ставил спектакли в московских театрах — Ред.) учитывались при назначении во МХАТ им.Горокого. У нас команда. Благодаря нашей кооперации возможно сохранить и даже преумножить все интересное и творческое, что было сделано. Надеемся внести новое дыхание в жизнь этого театра.

- Ваша команда — Баяков, Прилепин и вы - сформировалась до назначения во МХАТ?

- Да. Сейчас мы втроем готовим большой международный кинофестиваль на Кавказе «Герой и время».

- Как давно планировалось ваше назначение во МХАТ?

- Достаточно давно… Мы не имели права об этом говорить заранее. У Татьяны Васильевны был юбилей (в сентябре Дорониной исполнилось 85 лет — Ред.). Надо было спокойно, без потрясений отметить. Когда мы с ней встретились, была взаимная доброжелательность и понимание. Мы сразу определили ее статус - у нее будет решающий голос в худсовете. Творческий вектор, которое она задала, изменен не будет. Надеюсь, катастрофы не случится, хотя Татьяна Васильевна с настороженностью говорила о судьбе коллектива. Это ее волнует. Мы ее убедили, что не будем махать шашкой и бережно отнесемся к тому, что есть. Актеры труппы продолжат работу. Их нагрузка увеличится, планируются новые постановки.

- Раз все было известно полгода назад, у вас уже есть творческие планы?

- Пока хотим оценить ситуацию, которая есть. Спектакли, которые приносят доход театру и спектакли, в которых занята Татьяна Васильевна, останутся в репертуаре. О творческих планах расскажет Эдуард Бояков.

- Вы уже въехали в новые кабинеты?

- Что вы! Только вчера официально все стало известно. Я - на съемках. Но коллеги уже начали звонить, поздравили худрук театра Петра Фоменко Евгений Каменькович, Константин Хабенский...

НАША СПРАВКА:

Эдуарду Боякову —54 года, он известный продюсер, бывший генеральный директор российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», с 2005 по 2013 год — руководитель театра «Практика», создатель благотворительного проекта «Арт-Стройка».

МХАТ имени Горького возник в 1987 году, после разделения Московского художественного академического театра на два театра. Второй коллектив также назвался МХАТ, через два года получил имя Чехова — им руководил Олег Ефремов, потом — Олег Табаков, а после его смерти — Сергей Женовач. Художественным руководителем МХАТа им.Горького на протяжении более 30 лет была Татьяна Доронина.

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