2018-12-04T17:45:49+03:00
Наука

В Китае пропал ученый, рассказавший о создании первых генетически модифицированных людей

По слухам, Хэ Цзянькуй может находиться под домашним арестом
Григорий ПУШКАРЁВ
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Китайский ученый Хэ Цзянькуй.Китайский ученый Хэ Цзянькуй.Фото: YouTube
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Китайский исследователь Хэ Цзянькуй, объявивший на прошлой неделе о рождении первых генетически отредактированных детей, пропал без вести. Согласно сообщениям китайских СМИ, местонахождение генетика в настоящее время неизвестно.

По слухам, он может находиться под домашним арестом в Южном научно-технологическом университете в китайском Шэньчжэне. Бывший работодатель исследователя вынудил его вернуться в город, в котором он не был с февраля 2018 года, и теперь удерживает ученого в заключении.

Однако университет опроверг эту информацию. Пресс-секретарь учебного заведения отметил, что не обладает точной информацией по поводу Хэ, а все новые сведения будут доведены до общественности по официальным каналам.

Ученый не появлялся на публике с 28 ноября, когда он присутствовал на Втором Международном саммите по редактированию генома человека в Гонконге, чтобы рассказать о своих успехах.

В конце ноября Цзянькуй в серии видеороликов YouTube объявил, что его команде успешно удалось отредактировать геном человеческих эмбрионов с помощью молекулярных ножниц CRISPR/Cas9. По его словам, получившиеся близняшки Лулу и Нана “пришли в этот мир такими же здоровыми, как и любые другие дети”.

По данным китайского информационного агентства Xinhua, власти страны осудили эксперимент как “крайне отвратительный по своей природе” и нарушающий законодательство. Южный научно-технологический университет Шэньчжэня также дистанцировался от работы Цзянькуя, заявив, что она “серьезно нарушает академическую этику и академические нормы”.

Китайский научный союз также осудил исследования, подчеркнув, что он “решительно выступает против так называемых научных исследований и биотехнологических решений, которые нарушают дух науки и этики”.

Коллега Цзянькуя, профессор биоинженерии Майкл Дим из Университета Райса в США, также находится под следствием из-за участия в эксперименте.

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