Власти Китая прервали работы ученых по модификации генов эмбрионов человека
Власти Китая прервали работу ученых, которые работали над редактированием эмбрионов человека. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».
Руководство страны считает, что их «безобразная» деятельность нарушает китайские законы и противоречит научной этике.
В министерстве наук и технологий заявили, что эксперимент, благодаря которому в прошлом месяце родились девочки-близнецы с редактированным генетическим кодом, нарушает законы КНР и является шокирующим и неприемлемым.
Эксперимент также раскритиковали Китайская национальная комиссия по здоровью и Ассоциация по науке и технологиям.
В понедельник, 26 ноября, ученые из Южного научно-технологического университета в Шеньчжэне в Китая заявили о создании первых генетически модифицированных людей. Исследователям удалось изменить код ДНК девочек-близнецов Лулы и Наны, впоследствии чего они стали невосприимчивы к ВИЧ-инфекции
Руководитель эксперимента Хэ Цзяньку заявил, что еще одна беременность в ближайшее время завершится рождением младенца и искусственно измененным ДНК.
Однако, как отмечает «Синьхуа», его заявления официально никто не подтвердил. Другие ученые в интервью изданию Associated Press заявили, что наука пока не научилась изменять ДНК человека, передаваемые будущим поколениям.