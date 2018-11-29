2018-11-29T17:34:42+03:00
В мире

Власти Китая прервали работы ученых по модификации генов эмбрионов человека

Эксперимент исследователей посчитали «шокирующим и неприемлемым»
Сакина НУРИЕВА
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Власти Китая прервали работы ученых по модификации генов эмбрионов человека.Власти Китая прервали работы ученых по модификации генов эмбрионов человека.Фото: EAST NEWS
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Власти Китая прервали работу ученых, которые работали над редактированием эмбрионов человека. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Руководство страны считает, что их «безобразная» деятельность нарушает китайские законы и противоречит научной этике.

В министерстве наук и технологий заявили, что эксперимент, благодаря которому в прошлом месяце родились девочки-близнецы с редактированным генетическим кодом, нарушает законы КНР и является шокирующим и неприемлемым.

Эксперимент также раскритиковали Китайская национальная комиссия по здоровью и Ассоциация по науке и технологиям.

В понедельник, 26 ноября, ученые из Южного научно-технологического университета в Шеньчжэне в Китая заявили о создании первых генетически модифицированных людей. Исследователям удалось изменить код ДНК девочек-близнецов Лулы и Наны, впоследствии чего они стали невосприимчивы к ВИЧ-инфекции

Руководитель эксперимента Хэ Цзяньку заявил, что еще одна беременность в ближайшее время завершится рождением младенца и искусственно измененным ДНК.

Однако, как отмечает «Синьхуа», его заявления официально никто не подтвердил. Другие ученые в интервью изданию Associated Press заявили, что наука пока не научилась изменять ДНК человека, передаваемые будущим поколениям.

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