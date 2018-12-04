14-летние модели-близняшки довели себя до анорексии: сестры соревновались, кто больше похудеет

История сестер-близнецов из Липецка, которым в модельном агентстве рекомендовали похудеть, «чтобы выделялись скулы», тронула тысячи людей. Девушкам, доведенным до анорексии, в соцсетях собирают деньги на лечение и реабилитацию. Удивительно, но большинство друзей и знакомых узнали о беде из СМИ. В последнее время близнецы редко появлялись на людях, а в школе прятали худобу от одноклассников под объемными нарядами.

- Они настолько одинаковые, что их никто не различал, - рассказывает подруга сестер. - Единственная разница: при росте 178 см Даша весила 52 кг, а Маша — 54. И это неслучайно: Дашка во всем хотела быть лучше сестры. Хоть в танцах, хоть в учебе, хотя обе учились на отлично.

Когда в декабре прошлого года девчонки пришли на кастинг в модельное агентство в Воронеже, им сказали сбросить вес до 50. Тогда, мол, и показы у вас будут, и фотосессии. Денег, правда, не обещали: «зарабатывать вам еще рано, собирайте портфолио». В будущем студийные фото девушкам пригодились бы: обе мечтали работать на телевидении.

Сестры Даша и Маша в больнице.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Худеть они взялись рьяно — это им свойственно в любом деле, - продолжает подруга. - рассказывали, что мясо и рыбу готовят на пару, постоянно покупали фитнес-батончики. В итоге очень быстро сдулись до нужных параметров, в агентство их взяли. Но Маша с Дашей как с цепи сорвались — хотели быть все тоньше и тоньше. Нравилось им, когда косточки торчат. Хвастались подружкам, что цифры на весах уменьшаются. Им все вокруг говорили: хватит! Но девчонки стояли на своем. Может, думали, что завидуем.

- А как же мама? Неужели она не видела, что дочки тают на глазах?

- Мама у них очень добрая, потакала во всем. У нее свой салон красоты, стабильный доход — близняшки ни в чем не нуждались. Как-то раз я пришла к ним в гости, девчонки завтракали — съели по одному яблоку. Тетя Наташа их упрашивала: «Девочки, ну съешьте кашу! Завтрак должен быть сытный». А у них один ответ: «Мама, мы не голодные».

Последний раз подруга видела сестер в августе: ножки-палочки, кожа светится, будто прозрачная. Но тогда еще близняшки чувствовали себя хорошо. А через пару месяцев, когда девушка позвала Дашу и Машу на свой день рождения, они отказались, сославшись, что заняты на показе. В Воронеж юные модели действительно ездили каждое воскресенье, но в тот раз причина была в другом.

На все предложения перекусить у девочек был ответ "Мы не голодные".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Уже потом я узнала, что сестры плохо себя чувствовали: постоянная слабость, головные боли, - качает головой девушка. - Каждый выход из дома давался им с трудом. И все равно Маша с Дашей уговаривали маму возить их на показы. После очередного дефиле в ноябре Даша упала, ей срочно вызвали «скорую». Маша была так плоха, что ее забрали вместе с сестрой.

Какое-то время пациенток пытались лечить в липецкой больнице, но им становилось все хуже: 36-килограммовая Даша три дня была без сознания, 40-килограммовая Маша - немногим лучше. Поняв, что здесь им не помогут, родственники забрали девушек домой и стали сами искать врачей. Старшая сестра девчонок в соцсетях нашла бывшую участницу «Дома-2» Марию Кохно — у нее в Инстаграм более полумиллиона подписчиков. Им теледива описывала, как сама когда-то пережила анорексию.

- Я не могла отказать в помощи, два дня рыдала над историей Маши и Даши, - призналась Мария «Комсомольской правде». - Опубликовала пост в соцсетях, откликнулись неравнодушные люди. Нашли врачей. На прошлой неделе, в субботу, девочек на поезде привезли в Москву из Липецка. Я встречала их на вокзале с инвалидным креслом. Дело в том, что Даша совсем плоха. Она не ходит, даже голову не может держать.

Сейчас близнецы находятся в реанимации одного из столичных медцентров, где лечат проблемы пищевого поведения. Девочкам ставят капельницы с витаминами и питательными веществами. Когда они чуть окрепнут, врачи перейдут на специальные системы для набора веса. Главное опасение медиков — выдержит ли сердце юных пациенток. Пульс и давление у девочек очень низкие.

«Комсомольская правда» связалась с мамой Маши и Даши.

- Спасибо, но мы пока ни с кем не общаемся, - устало ответила женщина. - Извините, мысли сейчас о другом…

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