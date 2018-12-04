Захар Прилепин: «Я очарован Татьяной Дорониной и рад, что въезжаем в театр не на конфликте»

Министр культуры России Владимир Мединский и советник президента РФ Владимир Толстой сообщили о назначении продюсера Эдуарда Боякова, режиссера Сергея Пускепалиса и писателя Захара Прилепина во МХАТ им.Горького.

О том как задумывались и осуществлялись кадровые перестановки в московском театре Захар Прилепин рассказал в интервью «Комсомольской правде».

- Эта история длится уже год, - признался писатель. - Я жил и работал на Донбассе. Эдуард Бояков туда приезжал очень часто, как и Сережа Пускепалис. Эдуард сделал спектакль по антологии современной поэзии, которую я собрал, - "Я - израненная земля: Русская поэзия о весне крымской и войне донбасской". Этот спектакль показали в Донецке. Спектакль ни к чему радикальному не призывающий, только стихи, но после премьеры мы с горечью констатировали, что спектакль на такую важную тему не поставит ни один московский театр. Тогда в чем суть патриотического воспитания? Примерно в таких беседах, в обсуждении зашел разговор о театре актуальных проблем и тем.

- Понятно. Вы вообще любите театр, как его любит, например, Татьяна Доронина? Помните эти строчки из элегии Белинского, которые Доронина читала в фильме «Старшая сестра»?

- Помню, конечно. Театральный язык — важное и крайне любопытное для меня место обитания.

- По вашим книжкам много поставлено спектаклей?

- Есть постановки в Германии, в Италии, в России примерно в десяти театрах. Но я не для того иду в театр, чтобы по моим текстам делали инсценировки. Не это меня интересует.

- Каких постановок не хватает современному театру?

- Когда после революции, в двадцатые годы, начинал строиться советский театр, у тогдашних творцов, у режиссеров возникло ощущение, что помимо Островского и Чехова, нужны современные авторы. Именно тогда пришли на сцену произведения Михаила Булгакова, Леонида Леонова, Всеволода Иванова… Такое же ощущение сейчас. Мощнейшая современная проза - Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Алексей Варламов - должна появиться на сцене. С писателями, которые справились с запросами времени, кино уже работает, а театр — пока нет. Придется просить наших литераторов, чтобы они писали пьесы или адаптировали свои романы для сцены.

- С Татьяной Дорониной вы успели познакомиться?

- Вчера разговаривали с ней в течение двух часов. Я поражен силой духа, тактом и очарованием этой женщиной. Она сказала мне очень приятные слова, которыми я был искренне тронут. И рад, что мы въезжаем в театр не на конфликте.

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