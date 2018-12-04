2018-12-04T20:56:17+03:00
Звезды

Волочкова намекнула на роман с Басковым

Артисты появились вместе на премьере мюзикла Алексея Сеченова
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Анастасия Волочкова и Николай Басков на премьере мюзикла «Саша/Aleх».Анастасия Волочкова и Николай Басков на премьере мюзикла «Саша/Aleх».Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Как театр начинается с вешалки, так и представление начинается с приглашения.

Гостям закрытой премьеры мюзикла «Саша/Aleх» режиссёр Алексей Сеченов отправил приглашения в виде мини-голограммы, намекая на основную «фишку» его новой постановки. Не только декорации ,но и порой герои спектакля внезапно появлялись на сцене в виде голограммы.

-Это очень красивый спектакль! Обязательно посмотрю его ещё раз, - поделился с «КП» Николай Басков.

-Да, мы с Колей в восторге! - поддержала «золотой голос» балерина Анастасия Волочкова.

На премьеру артисты пришли вместе. И уехали с представления вместе, породив слухи о своём воссоединении.

_sechenov.com__sechenov.com_
Друзья! Уже завтра в @izvestia_hall в 19:00 состоится закрытый пресс-показ шоу Саша Алекс !
69 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Напомним: несколько лет назад Анастасия Волочкова и Николай Басков не скрывали свой роман. А поклонники артистов ещё долго обсуждали их «горячие» фотки с каникул на Мальдивах.

-Я второй день атакована журналистами. То одного мне мужчину припишут, то другого,-ответила на слухи о новом романе Анастасия Волочкова.- Про моего любимого Колю Баскова могу сказать, что это один из самых порядочных, щедрых и заботливых мужчин, которые встречались мне в жизни. Какие подарки он делает мне, как он проявляет заботу о моей дочери Арише! Коля прекрасный человек, я рада, что он всегда рядом со мной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анастасия Волочкова: Мой любимый мужчина не работает охранником

В скандальном блоге в Инстаграме «Админ Аншлак» недавно появилась публикация о личной жизни балерины Анастасии Волочковой. Там одна дама написала, что ее обидела артистка -якобы увела у неё 35-летнего бойфренда (выходца из Чечни) по имени Малик. Мол, мужчина жил с ней 10 лет, а потом их якобы разлучила Анастасия. По словам этой женщины, новый бойфренд балерины работает в подмосковном отеле начальником охраны. Однако Анастасия Волочкова рассказала «Комсомольской правде», что не знает этих людей (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Фальшивые драки, браки и болезни: Как кумиры дурят своих поклонников
Мы все врем. А тот, кто говорит, что не врет, тоже врет. Но наши попытки пустить пыль в глаза или придумать оправдание, интересны только узкому кругу знакомых. Звезды же (или их пиарщики) сочиняют масштабно
Новости 24
Вашингтон назвал условия выхода из ДРСМД
Названы лауреаты премии «Большая книга»
Житель Москвы едва не скончался, открыв пакет с инжиром
Украинского политолога выгнали из программы «60 минут»
Варламов: Цена за парковку в Москве должна быть выше
Украина обсудила с НАТО планы по отправке кораблей в Азовское море
Стало известно, где похоронят Андрея Битова
МВД планирует упростить выдачу российского гражданства украинцам
Появилось видео с выступлением пьяного Порошенко
Бэнкси запустил онлайн-лотерею для сбора денег для беженцев
ЦБ предложил разрешить россиянам приостанавливать выплату ипотеки
Владимир Путин подписал указ о назначении двух госпремий
Льву Амбиндеру и Михаилу Терентьеву присудили госпремии
Forbes внес Набиуллину в список самых влиятельных женщин 2018 года
Путин и Мадуро обсудят развитие торговых связей между Россией и Венесуэлой