Волочкова намекнула на роман с Басковым

Как театр начинается с вешалки, так и представление начинается с приглашения.

Гостям закрытой премьеры мюзикла «Саша/Aleх» режиссёр Алексей Сеченов отправил приглашения в виде мини-голограммы, намекая на основную «фишку» его новой постановки. Не только декорации ,но и порой герои спектакля внезапно появлялись на сцене в виде голограммы.

-Это очень красивый спектакль! Обязательно посмотрю его ещё раз, - поделился с «КП» Николай Басков.

-Да, мы с Колей в восторге! - поддержала «золотой голос» балерина Анастасия Волочкова.

На премьеру артисты пришли вместе. И уехали с представления вместе, породив слухи о своём воссоединении.

_sechenov.com_ Друзья! Уже завтра в @izvestia_hall в 19:00 состоится закрытый пресс-показ шоу Саша Алекс !

Напомним: несколько лет назад Анастасия Волочкова и Николай Басков не скрывали свой роман. А поклонники артистов ещё долго обсуждали их «горячие» фотки с каникул на Мальдивах.

-Я второй день атакована журналистами. То одного мне мужчину припишут, то другого,-ответила на слухи о новом романе Анастасия Волочкова.- Про моего любимого Колю Баскова могу сказать, что это один из самых порядочных, щедрых и заботливых мужчин, которые встречались мне в жизни. Какие подарки он делает мне, как он проявляет заботу о моей дочери Арише! Коля прекрасный человек, я рада, что он всегда рядом со мной.

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В скандальном блоге в Инстаграме «Админ Аншлак» недавно появилась публикация о личной жизни балерины Анастасии Волочковой. Там одна дама написала, что ее обидела артистка -якобы увела у неё 35-летнего бойфренда (выходца из Чечни) по имени Малик. Мол, мужчина жил с ней 10 лет, а потом их якобы разлучила Анастасия. По словам этой женщины, новый бойфренд балерины работает в подмосковном отеле начальником охраны. Однако Анастасия Волочкова рассказала «Комсомольской правде», что не знает этих людей (подробности).