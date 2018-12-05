2018-12-05T12:34:05+03:00
Общество

Жизнь, как в кино: вещи из известных фильмов, которые можно запросто купить по объявлению

«Комсомолка» заглянула на сайты частных объявлений и нашла бутыль из «Самогонщиков», железный трон из «Игры престолов» и много чего еще интересного
Анастасия БОНДАРЕВА
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В фильме Трус носит бутыль с самогонкой, как перышкоВ фильме Трус носит бутыль с самогонкой, как перышкоФото: кадр из фильма
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30-литровая бутыль из фильма «Самогонщики»

Старая добрая короткометражка, где любимая всеми троица Трус, Балбес и Бывалый решили варить самогон. Помните, в фильме герой Георгия Вицина таскал огромную бутылку с самогоном как перышко.

- Оказывается, в ней был газ, поэтому она была легкой, хотя на экране казалось, что бутыль заполнена, - говорит Сергей из Санкт-Петербурга, который и продает раритет на сайте «Юла». – Мне эта бутыль досталась лет 10 назад в подарок от человека, который имел отношение к съемкам этого фильма. Он знал мою любовь к «Самогонщикам», вот и подарил. Вы посмотрите внимательнее – форма, действительно, один в один! Но она стоит у меня без дела. Я один раз только в нее заливал жидкость, не помню уже что. Вот и решил продать.

За «киношную» бутылку Сергей просит 3500 рублей. Звонки, говорит, были, но пока не много. Нам, правда, показалось, что стекло бутыли из объявления темнее, чем той, что в кино.

По словам Сергея, бутыль он получил от знакомого, который участвовал в организации съемок

По словам Сергея, бутыль он получил от знакомого, который участвовал в организации съемок

Винтажное зеркало из фильма «Брат»

Это зеркало продают на «Юле» за 5000 рублей. Сергей из Подмосковья уже давно увлекается собирательством различных старинных, винтажных, необычных вещей.

- Зеркало мне подарил знакомый, который участвовал в оформлении квартир для съемок фильма «Брат», - рассказал Сергей. – Зеркало винтажное, в литом металлическом багете. Само зеркало я, правда, поменял, так как на нем амальгама уже потрескалась. Но если нужно, отдам родное в придачу.

В какой именно квартире в фильме висело зеркало, Сергей не знает. Скорее всего, оно было в квартире, где собирались Вячеслав Бутусов и другие музыканты. К сожалению, нам обнаружить его не удалось. Но элементов интерьера в квартире, действительно, очень много и зеркало могло просто промелькнуть в кадре.

Зеркало, уверяет его владелец, досталось от приятеля, который оформлял интерьеры комнат для съемок фильма

Зеркало, уверяет его владелец, досталось от приятеля, который оформлял интерьеры комнат для съемок фильма

Звонков, говорит Сергей, пока было мало. Зато на сайте объявлений зеркало довольно популярно – за две недели почти 400 просмотров.

Железный трон из «Игры престолов»

Этот дорогущий киношный экспонат – продают трон за 2,5 миллиона рублей – находится в Благовещенске. Правда, актеры знаменитой фэнтези-саги на нем никогда не сидели. Но трон один в один как в сериале, и даже круче. В прошлом году его как раз накануне выхода нового сезона фильма сделали мастера «Ассоциации ремесленников Благовещенска и Амурской области ». Кузнецы, сварщики и художник работали три месяца.

За железный трон в «Игре престолов» бьются уже 7 сезонов. Фото: кадр из фильма

За железный трон в «Игре престолов» бьются уже 7 сезонов.Фото: кадр из фильма

- Наш трон – единственный в мире железный, кованый трон, в нем 389 мечей, каждый ковался вручную, мы сейчас подали заявку, чтобы его включили в «Книгу рекордов Гиннеса», - говорит Вадим Николаев, президент ассоциации. – А сам сериальный трон, кстати, сделан из пластика. Но по виду они одинаковые, прежде, чем выковать наш, мы внимательно по кадрам изучили кадры из фильма, сделали эскиз.

Благовещенский трон уже отработал сезон в городском парке. От желающих сделать фото отбоя не было. Сейчас, по словам Вадима Николаева, звонят в основном из торговых комплексов, в том числе и из других городов.

На изготовление железного трона ушло три месяца работы и 389 мечей Фото: Личный архив

На изготовление железного трона ушло три месяца работы и 389 мечейФото: Личный архив

Пепельница из фильмов про Сталина

У Юрия из Москвы глаз – алмаз. За свою жизнь он посмотрел много фильмов про Сталина и заметил, что у него на столе в любой киноленте всегда одна и та же хрустальная пепельница. А у него точно такая же в серванте стоит!

В фильме «Война на западном направлении», как и во многих других, на столе у Сталина всегда одна и также пепельница Фото: кадр из фильма

В фильме «Война на западном направлении», как и во многих других, на столе у Сталина всегда одна и также пепельницаФото: кадр из фильма

- Ее мама купила еще в 60-70-х годах. Но курящих в семье нет, вот она и простояла все эти годы за стеклом как украшение, - рассказывает Юрий. - А вы посмотрите фильмы «Война на западном направлении», «Сталинград», «Битва за Москву» и многие другие, где снимали кабинет вождя народов. Везде на столе эта пепельница. Она располагается, то на рабочем столе Сталина, то на столе совещаний с Берией, Мехлисом, Калининым, Жуковым, Тимошенко - в зависимости от сюжета. Это говорит о том, что именно такая и находилась в действительности в настоящем кабинете настоящего Сталина. Кстати, ее вес – более двух килограммов. Очень тяжелая. И как он, по существу с одной рукой (вторая у него была больна), таскал ее со стола на стол - не знаю. Наверное, очень нравилась она ему. А решил продать, потому что стоит у меня без дела, а наверняка есть любители советского кинематографа и почитатели Сталина, которые хотели бы видеть у себя на столе «сталинскую» пепельницу.

Стоит пепельница 2999 рублей. Звонков пока было немного.

Хрустальную пепельницу «как у Сталина» ни разу не использовали по назначению Фото: Личный архив

Хрустальную пепельницу «как у Сталина» ни разу не использовали по назначениюФото: Личный архив

90-летний Опель из фильма «Под куполом цирка»

А этот раритетный автомобиль - Opel Adam A 1928 года выпуска - продает житель Сочи. Константин утверждает, что машина снималась в фильме «Под куполом цирка», который вышел на экраны в 1989 году. В этом мюзикле про молодых цирковых артистов, которые никак не могут быть вместе из-за мнимого «любовного треугольника», роль художественного руководителя цирка сыграл неподражаемый Михаил Пуговкин. Машина не раз появляется в кадре около цирка. Смотрим – и, правда, тот самый красный Опель!

Опель, который снялся в кино, житель Сочи хочет продать, чтобы построить дом Фото: Личный архив

Опель, который снялся в кино, житель Сочи хочет продать, чтобы построить домФото: Личный архив

- Машину купил отец в 1983 году в Харькове, - рассказал нам Константин. – А в 1988 году ему позвонили из ГАИ и попросили сняться на ней в кино с Пуговкиным. Но так как отец скромный, то он отправил на это дело брата.

По словам Константина, его Opel Adam A – не серийный. Это переходная модель. Мощность – 58 л.с. Двигатель бензиновый – 1,4 л. Пробег – 10 тысяч км.

- Двигатель и коробка у него от ВАЗ 21011, уже с ним отец ее купил, - говорит владелец. – Три капитальных ремонта было у машины. Историю ее не знаю. Знаю только, что первый ремонт делал дед со сталинской дачи – жестянщик-автослесарь. А предыдущий владелец ее выкупил в какой-то деревне у стариков, в ней куры сидели.

За «киношную» машину Константин хочет 2,1 миллиона рублей. Но готов немного поторговаться. На эти деньги мечтает построить дом.

Цирковой красный Опель не раз появляется в кадре

Цирковой красный Опель не раз появляется в кадре

Голубая «Победа» из сериала «Светлана»

В сериале «Светлана» о дочери Сталина, который недавно показал «Первый канал», героиня Виктории Романенко (она сыграла Светлану Аллилуеву) сама ездит на небесно-голубой «Победе». В фильме машины на самом деле было две – одна в Питере, другая в Москве, так как съемки проходили в двух городах. Московская «Победа» М-20 сейчас выставлена на продажу. Выпущена в 1953 году. Цена – 470 тысяч рублей.

«Победу» актриса Виктория Романенко в фильме водила сама Фото: кадр из фильма.

«Победу» актриса Виктория Романенко в фильме водила самаФото: кадр из фильма.

- Это моя машина. Я купил ее с рук полтора года назад в весьма плачевном состоянии, восстанавливал ее сам, - рассказал Сергей Бекетов. Он руководит общественной организацией «Автоклуб М-20 «Победа», которая занимается сохранением и восстановлением этих машин. – А потом позвонили коллеги по клубу из Питера и сказали, что для съемок нужна «Победа», такая как у меня.

В таком состоянии Сергей купил «Победу Фото: Личный архив

В таком состоянии Сергей купил «ПобедуФото: Личный архив

О том, что за рулем машины будет женщина, Сергей не переживал. Виктория уверенно ездила. Кстати, обычно на съемках, если актер должен сидеть за рулем, используют специальную платформу.

- Звонки есть, - говорит Бекетов. – Надеюсь, машина попадет в хорошие руки.

В такую красавицу Сергей превратил машину Фото: Личный архив

В такую красавицу Сергей превратил машинуФото: Личный архив

Белая «Волга» из сериала «Золото Лагина»

Многосерийный фильм о председателе золотодобывающей артели «Северная» Иване Лагине, его борьбе с чиновничьим произволом в 70-е годы готовится к выходу на НТВ в следующем году. Большая часть съемок уже позади. Участником сериала случайно стал уралец и его белая «Волга» 1989 года выпуска.

Игорь Савочкин, сыгравший в фильме криминального авторитета, сфотографировался для уральца на фоне его Волги

Игорь Савочкин, сыгравший в фильме криминального авторитета, сфотографировался для уральца на фоне его Волги

- Я летом выставил машину на продажу, по этому объявлению мне и позвонили организаторы съемок, - рассказал «КП» Шамиль. – По сюжету фильма на золотой прииск приезжает криминальный авторитет из Москвы (его сыграл актер Игорь Савочкин) с бригадой на белых Волгах, чтобы разобраться с местными бандитами. Вот одна из этих машин моя. Я и сам был за рулем. Теперь продаю, да. Автомобиль в хорошем состоянии. В гараже лежат колеса в комплекте с камерой, сделаны в СССР в 1978 году. Радио родное. Все горит и работает.

Просит за свою ласточку Шамиль 150 тысяч рублей.

Снявшуюся в фильме машину уралец хочет продать за 150 тысяч рублей

Снявшуюся в фильме машину уралец хочет продать за 150 тысяч рублей

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