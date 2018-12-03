2018-12-03T11:34:59+03:00
Общество

Кейт Миддлтон и Меган Маркл проведут Рождество вместе

Праздник члены королевской семьи встретят в Норфолке
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments2
Кейт Миддлтон и Меган Маркл проведут Рождество вместеКейт Миддлтон и Меган Маркл проведут Рождество вместеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Приближается Рождество и для членов королевской семьи этот праздник особенно важен. Многие пристально следят, где его будут встречать принцы Гарри и Уильям, так как регулярно появляется информация о неладах в королевской семье.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл – супруги братьев – не ладят между собой, напряженные отношения даже стали причиной переезда Гарри и Меган в свой дом. Ремонт в коттедже Фрогмор-хаус уже ведется,а пара планирует заселиться до рождения малыша.

Тем не менее, рождественский праздник было решено встречать вместе. Все члены королевской семьи соберутся в Норфолке, сообщает источник Daily Mail. При этом напряженность между герцогинями есть, но мероприятие носит статус обязательного и проигнорировать его нельзя.

В чем именно конфликт между женщинами не известно. Иногда появляется информация, что напряженные отношения обусловлены придирками Меган Маркл к служащим дворца, сообщает Пятый канал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин в понедельник встретится с главой Минсельхоза РФ
Путин и Трамп не обсуждали в Аргентине визит российского президента в США
Пара бобов забрела в супермаркет за продуктами
В российской армии стартовал новый учебный год
Возможный преемник Меркель поддержала строительство «Северного потока — 2»
На Украине сообщили, что среди задержанных в Грузии украинцев был депутат Верховной рады Семен Семенченко
Оттепель в Москве сменится морозами до -11 градусов
Спецпредставитель президента Михаил Швыдкой рассказал о судьбе скифской коллекции
Самолет FlyDubai пытался без разрешения вылететь из Шереметьево
Министр энергетики Катара объяснил, почему Доха отказалась от ОПЕК
Астрономы зафиксировали в дальнем космосе взрыв сверхновой
Коалиция США при ударе по Сирии уничтожила одного из главарей ИГ*
Ученые научились определять возраст автора поста в соцсети
Дональд Трамп объявил траур 5 декабря из-за похорон Буша-старшего
Соломоновы Острова отозвали признание независимости Косово
Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся 5 на полях ОБСЕ
Задержанным в Черном море украинским военным предъявили обвинение
Батарейки будут утилизировать на объектах по уничтожению химоружия