Кейт Миддлтон и Меган Маркл проведут Рождество вместе

СЕГОДНЯ 11:28 2018-12-03T11:34:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Приближается Рождество и для членов королевской семьи этот праздник особенно важен. Многие пристально следят, где его будут встречать принцы Гарри и Уильям, так как регулярно появляется информация о неладах в королевской семье.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл – супруги братьев – не ладят между собой, напряженные отношения даже стали причиной переезда Гарри и Меган в свой дом. Ремонт в коттедже Фрогмор-хаус уже ведется,а пара планирует заселиться до рождения малыша.

Тем не менее, рождественский праздник было решено встречать вместе. Все члены королевской семьи соберутся в Норфолке, сообщает источник Daily Mail. При этом напряженность между герцогинями есть, но мероприятие носит статус обязательного и проигнорировать его нельзя.

В чем именно конфликт между женщинами не известно. Иногда появляется информация, что напряженные отношения обусловлены придирками Меган Маркл к служащим дворца, сообщает Пятый канал.