«Мой удар Паку был в ответ на оскорбление»: Суд продлил Кокорину и Мамаеву арест до 8 февраля

В Тверском суде Москвы сегодня разбирали ходатайство следствия о продлении ареста футболистам сборной России Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также младшему брату Кокорина, Кириллу, и другу детства Мамаева Александру Ппотасовицкому.

Инстанция приняла решение оставить обвиняемых под стражей до 8 февраля. Новый год ребятам придётся отмечать в Бутырке...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/680907" frameborder="0"></iframe> Видео с оглашения постановления по Мамаеву и Кокорину.

Напомним, спортсмены попали в криминальные новости 8 октября. Встретившись после матча с друзьями они до утра тусовались в ночном клубе, а поутру устроили две потасовки в центре Москвы. После «общения» с молодыми людьми попал в больницу с сотрясением головного мозга водитель Виталий Соловчук, а через час во время ссоры в кофейне Александр Кокорин ударил стулом по голове другого мужчину. Пострадавший оказался большим федеральным чиновником Денисом Паком.

Футболистам предъявили обвинение по статьям «Хулиганство» и «Побои». Оба были арестованы до 8 декабря.

ТРЕНАЖЕРЫ И ЧЕСНОК

Пока футболисты находились в СИЗО, в СМИ довольно часто появлялись новости об их житье-бытье. «...Разрешили посещать Бутырский храм и заниматься в местном тренажёрном зале». «Скучающие в застенках спортсмены через систему ФСИН-Письмо отвечают на сообщения болельщиков и журналистов». А ещё - в рамках профилактики гриппа в изоляторе Кокорину и Мамаеву (вместе с другими арестантами, конечно) начали добавлять в пищу увеличенное количество чеснока и лука...

Адвокаты футболистов дважды пытались оспорить их арест. Неудачно. Впрочем, это не мешало защитникам Кокорина и Мамаева периодически выступать в прессе с громкими заявлениями, что «выяснились новые подробности» и содержать игроков под арестом больше нет никакого необходимости.

Алана Мамаева явилась в суд в сопровождении бойких подружекФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МАМАЕВ УЛЫБАЛСЯ ЖЕНЕ

В судейском «аквариуме» с бронированным стеклом (такие заменили в московских судах клетки) Александр и Павел встретились впервые с того самого утра, когда они пошумели на два уголовных дела. Пожали друг другу руки, перекинулись несколькими фразами.

Алана Мамаева явилась в суд в сопровождении бойких подружек и несколько минут пробивалась по коридору через плотные ряды журналистов.

Оказавшись в зале суда, Мамаева на несколько секунд подошла к «аквариуму», в который уже завели арестантов. Что-то негромко сказала. Павел широко улыбнулся.

А говорили, что между супругами раскол... Напомним, на днях Алана заявила, что в то злосчастное утро ее муж был с любовницей, из-за которой они с водителем Соловчуком и сцепились...

Сам Мамаев традиционно не прятался от камер. Стоял в полный рост. Кокорин попытался укрыться за спинами приставов, усевшись на лавку.

- Что ждёте от сегодняшнего заседания? - спросил кто-то.

- Вопросы никакие не задавать! - громко рявкнула девушка из судейских и на всякий случай повторила: - Никаких вопросов!

Так мы и не узнали, о чем думают известные футболисты.

Сам Мамаев традиционно не прятался от камерФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Я НЕ ЯВЛЯЮСЬ ХУЛИГАНОМ»

Юристы футболистов продолжают настаивать, что обвинения по нескольким статьям Александру и Павлу предъявили неправильно. Мол, на известных всем видеозаписям очевидно, что Мамаев не бил Пака, а Кокорин - Соловчука.

Адвокат Мамаева Бушманов рассказал, что отец футболиста готов внести за него залог - 5 миллионов рублей.

Защита Кокорина перебивает эту сумму вдвое - на счету у мамы форварда «Зенита» лежит 10 млн. рублей, которые она может внести как гарантию, что сын, если его выпустят из-под ареста, не кинется в бега.

Правда, представитель ГСУ озвучил, что позиция следствия не изменилась, никаких новых обстоятельств не появилось.

- Кокорин и Мамаев, обладая широкими личными знакомствами и деньгами, могут скрыться, либо повлиять на свидетелей...

(Подружки Аланы Мамаевой хватаются за головы, саркастически усмехаются. Сама жена футболиста сидит с потухшим взглядом).

Павел Мамаев признает свою вину лишь частично.

- Я профессиональный спортсмен, я не являюсь хулиганом. Обвиняют меня в хулиганстве (по эпизоду, когда били Пака, - Авт.), совершенном группой лиц по предварительному сговору. Но я там никого не бил и никакого сговора не было. Все произошло спонтанно.

Футболист рассказал, что пытается помириться с побитым водителем.

- Был открыт счёт на имя Соловчука, там лежат средства, которые он может в любой момент снять.

Сумму Мамаев не назвал. Но по слухам, на счёт переведен 1 млн. рублей. Впрочем, водитель брать эти деньги пока отказывается.

«СТУЛОМ ПОПАЛ НЕ В ГОЛОВУ»

- Суд избрал для нас слишком серьезную меру пресечения, - бодрым голосом начал Александр Кокорин. - Потерпевшие обманывают. Это видно, если посмотреть полное видео, а не то, что распространяло следствие. Мой удар Паку - в ответ на оскорбление. Соловчука я не бил. Я хочу ответить за то, что я совершил, а не за то, что мне пытаются приписать.

Адвокаты Александра Кокорина тоже недоумевают. Мол, Паку футболист попал стулом не в голову, а в предплечье. А потом ещё не сжатым кулаком заехал в грудь.

- Откуда тогда в медицинских документах фигурирует «закрытая черепно-мозговая травма»? - разводит руками адвокат Ромашов.

- Объективно говоря, самая сложная ситуация сейчас - у Кокорина-младшего. 19-летний Кирилл, если верить видео, отметился в обеих потасовках - он и Соловчука бил, и Пака. Впрочем, его адвокат заявил в суде, что парень за два месяца в СИЗО исправился.

- Человек изменился буквально на глазах. Каждую неделю обсуждаем с ним, какую литературу он читает. Чтобы скрыться, у него нет ни связей, ни средств. На свои карманные деньги он может только билет на метро купить...

Судья больше трёх часов разбирал материалы следствия, слушал Кокорина и Ко, их адвокатов, прокурора со следователем. Ушёл в комнату для обсуждений и через двадцать минут объявил свое решение.

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