Как научить мозг легко воспринимать полезную информацию

Немецкий философ Артур Шопенгауэр считал, что люди по своей природе больше волнуются о деньгах, нежели о саморазвитии. Писательница, философ, основатель Института ритмологии, астроном и автор собственной методики развития мозга при помощи времени Евдокия Лучезарнова это мнение разделяет. Она считает, что мозг нужно уметь развивать на протяжении всей жизни. Как? Все просто!

- Постарайтесь запомнить формулу: если мы что-то берём в себя из окружающего мира, то через какой-то срок, нам необходимо будет снова всё это отправить обратно, - подчеркивает писательница. - Иначе полученные знания начинают «застаиваться» в сосуде нашего мозга, он постепенно «ржавеет» и через некоторое время будет уже не в состоянии обучаться чему-либо новому.

Философ-космист и основатель института Ритмологии Евдокия Лучезарнова.

То есть если вы решили овладеть любым навыком, допустим, выучить иностранный язык, то не позднее, чем через три месяца, вам необходимо будет обязательно им воспользоваться. То же самое с пением, с танцами, с живописью, с высшей математикой и так далее. По мнению Евдокии Лучезарновой, никогда нельзя учиться впрок, иначе мозг попросту забудет. Полученные знания нужно успеть вовремя применить.

- Если вы окончили школу, университет, другие учебные заведения - значит, у вас уже есть какие-то наработки и их надо обязательно реализовать, - добавляет философ. - Если этого не сделать, в вашем сосуде уже не останется свободного места для приёма новых знаний. Именно поэтому большинство людей замечают, что с возрастом им становится всё сложнее и сложнее чему-либо учиться. А причина – проста. Мозг со временем загрязняется и требует своевременной очистки.

Таким образом, ваши знания должны быть востребованы ещё до того, как вы чему-то начинаете учиться. И если вы способны реализовать свои навыки и умения, то застой знаний вам не грозит, а, значит, ваш драгоценный мозг всегда будет активен и великолепно обучаем.