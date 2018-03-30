2018-03-30T16:04:19+03:00
Политика

Россия высылает дипломатов Италии, Нидерландов, Финляндии и Польши

Такие меры стали зеркальным ответом на выдворение сотрудников наших диппредставительств
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Послы большинства европейских стран были вызваны в МИД РФПослы большинства европейских стран были вызваны в МИД РФФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Россия вручила послам Италии, Нидерландов, Финляндии и Польши ноты протеста и объявила о высылке сотрудников диппредставительств данных стран. Об этом сообщили в министерствах иностранных дел государств, в отношении которых были приняты ответные меры.

Так, Россию придется покинуть одному финскому дипломату, четырем польским, двум итальянским, а также нескольким сотрудникам дипмиссии Нидерландов.

"Это серьезный удар, но посольство продолжит функционировать", - цитирует ТАСС посла Нидерландов в РФ Рене Джонс-Бос.

Представитель подчеркнула, что теперь в работе учреждения на территории нашей страны могут возникнуть трудности.

Напомним, что в пятницу в МИД РФ были вызваны руководители дипмиссий стран, которые в знак солидарности с Лондоном выслали, в общей сложности, более 150 российских дипломатов. Сотрудники ведомства объявляют им о принятии зеркальных мер.

Так, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в Санкт-Петербурге было закрыто генконсульство США, а также выдворены 60 американских дипломатов.

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