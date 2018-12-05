«Долги, сам себе жизнь усложнил»: сбежавший охранник объяснил, почему пустился в бега

Охранник из Мурома, который накануне сбежал с автоматом с поста, рассказал о желании совершить самоубийство. В этом 61-летний Юрий Петров признался в эфире Радио «Комсомольская правда».

Сбежавший с оружием вохровец Петров: «У меня полтора миллиона рублей долгов. Я собрался к праотцам» 00:00 00:00

Обозревателю «Комсомольской правды» Виктору Баранцу удалось поговорить с беглецом.

По словам последнего, его местоположения смогла вычислить полиция. Оперуполномоченные приехали к нему на автомобиле. Он намерен сдаться. Также мужчина заявил, что собирается покончить жизнь самоубийством.

«Собираюсь, да», - подтвердил Юрий Петров. По его мнению, хорошего в его больше ничего не будет. Причиной для побега с автоматом стали долги. Сотрудник ВОХРа играл, сколько себя помнил - казино, автоматы.

«Я работаю на двух зарплатах и пенсия 12 тысяч. Вот пока мог - платил кредиты, сейчас уже нет возможности...», - добавил Петров.

По словам беглеца, дома его ждут жена и внук Данила. Также Петров твердо заявил, что не у него «не было и нет» намерений использовать оружие против других.

«Долги, сам себе жизнь усложнил. Полтора миллиона», - указал мужчина, после чего прервал разговор.

Напомним, что история произошла вечером 4 ноября на железнодорожном мосту под Муромом. 61-летний Юрий Петров, прихватив с собой АКМ, сбежал с поста. В результате он был объявлен в розыск.

Соседи охранника позже рассказали, что Юрий часто играл в азартные игры, однако был добрым и порядочным семьянином. В ведомственной охране он проработал семь лет.

Поиски мужчины ведут правоохранительные органы во Владимирской и Московской областях. Занятия в некоторых школах отменены.

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