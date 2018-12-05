Адвокат Кокорина: Будем обжаловать решение суда о продлении ареста

Тверской суд Москвы принял решение оставить под стражей до 8 ферваля футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также младшему брата Кокорина, Кирилла, и другу детства Мамаева Александра Ппотасовицкома

Защита Кокорина не согласна с вердиктом и намерена его обжаловать.

- Не согласны, подадим жалобу, - говорит адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов. - Последний день обжалования – понедельник. Поскольку приходятся на выходной третьи сутки. В соответствии с законом, я обозначу короткий штрих, если решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей принимается в отношении нескольких человек одновременно одним документом, то в тексте описательно-мотивирочной части должны быть разграничены доводы и выводы суда. А наших подзащитных объединили в одну группу. И по одной группе сделаны общие выводы. Это незаконно.

- Судье все равно?

- Да, абсолютно верно. Иначе была бы разграничена и участь каждого. У них же обстоятельства разные при вроде, казалось бы, участии в одних и тех же конфликтах, но они разнятся. Поэтому это нужно разделять, давать оценку каждому обстоятельству. А этого не произошло. Сделан просто общий вывод.

- Расскажите про взаимодействие с потерпевшим Паком. Он идет на контакт, готов мириться, деньги принимает?

- Это вы обращайтесь к защитнику Кокорина, а не ко мне. У нас взаимодействие с Паком не происходит.

- Какова вероятность примирения сторон?

- Это от нас не зависит. Поскольку на данной стадии мириться смысла нет. Нам непонятно изначально, что произошло. На место происшествия – ни на первое, ни на второе – наряд полиции потерпевшими не вызывался. А в силу неизвестных обстоятельств они потом каким-то волшебным образом пошли в одну и ту же клинику, тут же написали заявления, тут же быстренько дело передали наверх в ГСУ. Нам эти обстоятельства непонятны. Я чисто субъективно считаю, что они сейчас не свободны в волеизъявлении. Развивать мысль в этом направлении я больше не буду.

- Кто несвободен?

- Потерпевшие.

- Ваше решение – это ответный иск. Вы считаете, что это правильно?

- Какой ответный иск, вы о чем? Младшего Кокорина первым ударил потерпевший. И Мамаева. Первый удар был Мамаеву со стороны потерпевшего. Потом второй удар Мамаеву, от которого он упал. Потом удар Кокорину, от которого он упал. Статья 116 УК выведена из норм частного обвинения. Для этого не обязательно заявление обвиняемого. Следователь, если он объективен, должен, ознакомившись с содержанием видеосюжета, это же средство объективного контроля, несмотря на показания, все-таки как-то принять меры или к привлечению к ответственности за причинение такого же вреда, причинение побоев, либо отказать в этом. Ни того, ни другого не сделано. Какое тут к черту равноправие сторон?

- У вас нет опасения, что продление ареста в итоге может повлиять и на сам приговор?

- Да ничего не будет. Мера пресечения никак на приговор не влияет. Просто ее продлевают для того, чтобы их в суд под стражей привезли. Для суда первой инстанции по существу рассмотрения дела это будет знак того, что они несут в себе повышенную опасность, и это дело поддержано рядом судей, апелляционной инстанцией, прокурорами. И судья, рассматривая дело по существу, тоже будет в плену этой зависимости. На это и расчет. Поскольку вы сегодня сами слышали – никаких доказательств нет. Слова против слов. Потерпевшие говорят одно, наши подзащитные – другое. Никто не отрицает, что они причинили побои. Но побои можно по-разному причинить. Вы же видите, какие иногда побои причиняют, что человек не встает вообще долгое время с больничной койки. А это что – пощечину дал и содержись под стражей? О хулиганстве я уж и не говорю. Хулиганство должно возникнуть спонтанно, без какого-либо повода, провокации. А здесь людей оскорбили. Они по-своему ответили. Да, не совсем законно. Мы этого не отрицаем. Как только будут проведены судебные экспертизы о размере и характере причиненного физического вреда, он будет оценен как-то в денежном выражении, я знаю, что наши подзащитные тут же оплатят эту сумму. Это не проблема. Мы почему сейчас не оплачиваем? Мы за справедливость в этом деле. Чтобы принцип справедливости неукоснительно соблюдался. Сколько положено тебе за побои, столько и получи.

- Они останутся в том же СИЗО?

- Я не могу об этом судить наверняка. Скорее всего, да.

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