«Комсомолка» несколько часов в прямом эфире уговаривала сдаться охранника, который сбежал с автоматом

«Введен план-перехват! Мужчина вооружен автоматом Калашникова и рожками с 60 патронами. Приближается на ВАЗ-2109 к Москве!», - такое сообщение передавали утром 5 декабря столичные полицейские по рациям.

Последнее интервью покончившего с собой вохровца Петрова: «Я собрался к праотцам» 00:00 00:00

Юрий Петров работал в военизированной охране — следил за порядком на Муромском мосту (стратегический объект). Но 4 декабря, когда в 10 вечера коллега пришел сменить Петрова на посту, того на вахте уже не было! Сотрудник сообщил об исчезновении начальству, а те уже в полицию.

Силовики по камерам наружного наблюдения быстро вычислили, что «дезертир» ретировался на своей старенькой «Девятке».

- Петров помчался в деревню Высоково, - рассказывают в полиции. - Там он вломился в дом местного богача. Скорее всего, мужчина действовал по наводке, так как в жилище оказалось 800 тысяч рублей. Хозяев внутри не было. Вместе с этой суммой Петров прихватил ружье.

А дальше охранник поехал в сторону в Москвы. Последний раз камера на трассе засекла его в районе подмосковного Реутова. Затем беглец пропал...

В Муроме из-за побега охранника началась настоящая истерия. Полиция появилась на каждом перекрестке. Даже детей в садиках не выводили днем на прогулку.

ЖЕНЕ НАКАНУНЕ СДЕЛАЛИ ОПЕРАЦИЮ

Юрию Петрову 61 год. По молодости он два года отсидел за кражу. Соседи до сих пор вспоминают, что мужик был тем еще дебоширом.

- Как выпьет, сразу начинает барагозить, - фыркают бывшие соседки нашего беглеца. - А еще все зарплаты в карты просаживал. Тот еще игроман был! Слава богу, съехал 20 лет назад.

В конце 90-х Петрову все-таки удалось взять себя в руки. Теперь у него большая дружная семья. Супруга – работающий пенсионер. Трудится на заводе. Единственная дочь Анна, как и ее муж, работают в МЧС.

Юрий Петров - заядлый картежник, страсть к игре на деньги принесла немало горя в семью.

- В последний раз с отцом я разговаривал накануне в пять вечера. Он как раз был на работе, - недоумевает дочь Юрия Анна. - Я забирала ребенка из садика. Папа был в нормальном расположении духа. Поинтересовался, все ли нормально у нас с внуком. Потом спросил, поеду ли я к маме в больницу.

Супругу Петрова положили в понедельник из-за серьезных проблем со здоровьем. Во вторник ей как раз сделали операцию. Кстати, операция была бесплатной. Так что версия, что Петров пошел на преступление, чтобы спасти жену, сразу отпадает.

- Папа сказал, чтобы на следующий день я не ездила к маме. Он хотел приехать сам, - добавляет Анна.

Юрий перед побегом позвонил и своей супруге.

- Он ей позвонил, спросил, что нужно привезти, - вздыхает дочь Юрия. – Мама ответила, что у нее все есть. После этого он сказал: «Ну ладно, завтра звякну, может, надумаешь».

«ИЗ-ЗА ДОЛГОВ ПРОДАЛ ДВЕ КВАРТИРЫ»

Родственники предполагают, что отец мог вернуться к своим прошлым грехам — к карточной игре на деньги.

- Юра был одержим картами. В свое время наделал больших долгов, - признаются близкие охранника. - Из-за долгов ему даже пришлось продать две квартиры. Одна досталась от тетки, вторая – родителей.

В последнее время, чтобы реабилитироваться в глазах близких, Петров трудился на двух работах – в охране и заправщиком на бензоколонке.

- В прошлом году папа взял кредит на 300 тысяч рублей, - говорит дочь Анна. – Хотел обновить машину. Но никаких подозрений на то, что он может снова играть, у нас не было. После работы он всегда заезжал к нам с внуком, фрукты покупал, соки. Никаких звонков подозрительных не было.

ПЕРЕГОВОРЫ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

"Я к праотцам собрался" Переговоры с Юрием Петровым в прямом эфире Радио Комсомольская Правда .

Нам удалось достать ориентировку, которую рассылала по своим сотрудникам полиция. В ней кроме фотографии Петрова был и его сотовый телефон. Разумеется, мы тут же позвонили по этому номеру. Отключен. Но через пару часов пришла смска: «Абонент снова в сети!»

Бежим сломя голову в студию радио «Комсомольская правда». Выходим в прямой эфир и набираем Петрова.

- Юрий Васильевич, где вы сейчас находитесь?

- Где-то в лесу. На машине заехал.

- Автомат у вас?

- Да, рядом лежит

- А зачем вы украли 800 тысяч рублей?

- Никаких денег я не брал ни копейки.

- Сбежали тогда зачем?

- Так по жизни получилось. Просто все проиграл. Финансовые проблемы.

- Но ведь любые проблемы можно решить. Юрий Васильевич, смотрите. Мы сейчас может приехать и вас забрать. Мы постараемся договориться с полицией, чтобы они дали вам самую мягкую статью. Давайте мы отвезем вас в полицию. И всё будет в порядке.

- Большое спасибо. Не волнуйтесь, кроме меня никто не пострадает.

- Главное, чтобы и вы не пострадали. Мы только что говорили с вашей дочкой. Она очень волнуется за вас. Что именно с вами произошло?

- Что произошло, то и произошло.

- Может вам что-то нужно привезти? Наверное, холодно в лесу. Давайте мы привезем вам теплые вещи.

- У меня все хорошо. Всё — спасибо...

Дальше гудки.

«Я СОБРАЛСЯ К ПРАОТЦАМ»

Дезертир с автоматом Юрий Петров в прямом эфире Радио Комсомольская Правда .

После этого целый час телефон Петрова был отключен. И вот, наконец, охранник снова в сети. В эфире шло «Военное ревю» полковника Баранца. Виктор Николаевич тоже дозвонился до беглеца.

- Юрий, ответьте: что так припекло? Зачем сбежали с оружием куда-то там?

- Игромания и долги.

- Вы во что играете, в карты?

- Играл в казино, аппараты. Все кряду всю жизнь.

- Долги большие?

- Да, уже полтора миллиона накопилось – с кредитами, со всем.

- А зарплата какая?

- Я работаю на двух зарплатах и пенсия 12 тысяч. Вот пока мог - платил кредиты, сейчас уже нет возможности.

- Какая конечная цель этого вашего вояжа?

- Вот сейчас с Юрием Ивановичем попрощаюсь – и все. С полковником – Кузнецовым.

- А почему именно с ним попрощаться?

- Была дружба в свое время.

- И что дальше вы намерены делать?

- К праотцам собрался.

- Но ведь долги повесят на вашу вдову!

- Да чего уж теперь.

- Мы все сердобольные люди. Мы понимаем вашу ситуацию. Неужели для того, чтобы вы жили, мы всем миром не скинемся? Дети есть у вас?

- Да, у меня даже внук есть.

- Я очень не хочу, чтобы он присутствовал на ваших похоронах. Не надо мальчику сердце омрачать. Я хочу, чтобы он вас видел живым и здоровым. А мы попытаемся помочь вам выйти из этого тяжеленного положения, в котором вы оказались. Я надеюсь, что это было спонтанно, сгоряча. Вы вообще горячий мужичок?

- Да, да. Если бы было все так просто. Чего вы меня уговариваете как маленького?

- Я просто даю человеческий совет: не надо делать глупостей, не надо учинять горе. Посидите 15 суток, поподметаете дороги. У нас просто человеческая просьба. Мы вас не лечим, мы просто говорим, как взрослые люди.

- Хорошо, спасибо.

- С вами можно потом еще выйти на связь?

- Пожалуйста, если будет связь.

- Надеемся на ваше благоразумие...

Через час полицейские обнаружили Юрия Петрова в Раменском районе Московской области - в лесу рядом с городом Гжель.

- Мужчина ранил себя, - сообщила "КП" представитель СК России по Московской области Евгения Кирюшина. - Он в реанимации, в тяжелом состоянии. Дело передано в следственный комитет.

Но история на этом не заканчивается. Силовиков очень насторожило. Они не исключают, что у Петрова был сообщник. Он-то и расправился с Юрием.

p.s. Врачи не смогли спасти Петрова. Он умер на операционном столе.