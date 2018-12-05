«Вместо врачей мама возила их на показы»: директор модельного агентства рассказала об анорексии 14-летних сестер-близняшек

Московские врачи пытаются спасти от истощения 14-летних близняшек Машу и Дашу из Липецка, которые в погоне за модельной внешностью исхудали до критической отметки. Обе девочки ростом 178 сантиметров. Даша весила 52 килограмма, Маша — 54. Теперь вес первой опустился до 36 — она во всем стремилась обойти сестру, второй — до 40. Подростки в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Говорят, похудеть сестер попросили в школе моделей - «чтобы были видны скулы». «Комсомольская правда» разыскала то самое модельное агентство «New models» в Воронеже, где занимались девочки. Мама привела сюда Маша и Дашу в октябре прошлого года.

Близняшки Маша и Даша из Липецка в погоне за модельной внешностью довели себя до веса в 36 кг.

- Сразу хочу сказать, что девочки еще маленькие, назвать моделями их нельзя — у них нет контракта ни с одним агентством мира. Они просто посещали нашу модельную школу, где их обучали ходить на каблуках и рассказывали о правильном питании, - поделилась директор «New models» Елена Тесменицкая. - Их никто не просил похудеть! Они были в прекрасной форме. Со временем Маша и Даша сбросили по 2 килограмма. Со слов мамы, начали правильно питаться - все на пару и так далее. Потом занятия прекратились, мы ушли на каникулы с апреля по сентябрь. Я девочек не видела, и мы не поддерживали никакой связи.

- Когда вы увидели исхудавших сестер?

- В сентябре, когда мама привезла их на занятия. Я не знаю, что с ними делали летом, но в тот момент девочки были уже в критическом состоянии. Я была просто в шоке. Маму предупреждала неоднократно, что она должна срочно обратиться к специалистам. Но меня не хотели слышать. На все уговоры, что девочек надо спасать, был получен отказ! Мама уверяла, что они уже молодцы и стали хорошо кушать…

Фрагмент переписки Елены Тесменицкой с мамой девочек Натальей.

- Неужели на маму никто не мог повлиять?

- Я уже позже узнала, что родственники били тревогу, но мама просто никого не подпускала к дочкам. Им пытались помочь все знакомые, близкие и родные. А Наталья не хотела верить, что девочки больны. Я не хочу ее обвинять, но все знают, что она виновата. Зато нашла силы и время раздавать интервью и участвовать в различных ток-шоу. Вот в чем ужас.

Наталья, мама девочек.

- И все-таки, Елена. Если девочки были в таком критичном состоянии, почему вы продолжали с ними работать? Зачем повезли их на показ в Москву, где сестрам стало плохо?

- Неправда. Маша и Даша появились у нас один раз. А на показ их повезла мама. Им надо было не по подиуму ходить, а в клинику ехать. Им все об этом твердили. Но Наталья боялась, что если они не поедут, им станет хуже. И дочери совсем перестанут есть. Думаю, она не понимала, что творит. Жаль, что мы так и не смогли до нее достучаться.

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