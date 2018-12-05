Французский актер Жан Дюжарден: Люблю деревья и Шона Коннери

Дамский угодник Жан Дюжарден впервые появляется в этом фильме на большой дороге, одетый в махровый халат и белые тапочки. Его персонажа можно назвать французским Остапом Бендером - несмотря на свое жалкое положение, он не оставляет попыток разбогатеть - причем желает сделать это при помощи лузеров, которых он с высоты своего положения презирает.

- Жак страдает болезнью нашей эпохи: он нарцисс и чудак на букву «М», уж извините мой французский, - так характеризует своего героя актер. - Хотя в конце фильма он даже начинает нравиться, ведь его играю я, а я хороший парень! Даже когда я играю проходимца, то все равно стараюсь наделить его свойственным мне гуманизмом. Любой человек хрупок, даже к бесчеловечному существу можно испытывать сострадание.

- Вам свойственна и самоирония - в этом фильме вы явно смеётесь над собой.

- Мой способ игры включает получение удовольствия от того, что я делаю. Да, я живу хорошей жизнью, и не собираюсь за это извиняться. И актёры, которыми я восхищаюсь, не просто замечательно играли, но и относились определённым образом к своим персонажам. Например, Шон Коннери. Всегда чувствуется, что он получает удовольствие от своих ролей. Или замечательный итальянский актер Витторио Гассман. Когда чувствуешь, что больше не получаешь удовольствие от того, что ты играешь в кино, нужно уходить - иначе превратишься в робота. Да, это немного детский подход, но мы действительно получаем удовольствие от своей работы.

- Когда вы открыли в себе комедийные способности?

- Я решил, что лучше смеяться, чем страдать! Всегда хочется убежать от каких-то трудностей, личных комплексов… У меня все началось в средней школе, когда я понял, что если я сам над собой не посмеюсь, то впаду в депрессию. Между прочим, это не так-то просто - смеяться над собой в восьмилетним возрасте! Способность отступить и посмотреть на себя со стороны позволила мне по-другому посмотреть на вещи. Мне стало легче жить, и в конце концов это стало моей профессией.

Жан Дюжарден в комедии "Мне по кайфу".

- Изменилась ли как-то ваша жизнь после огромного успеха фильма «Артист» и полученного за него «Оскара»?

- Нет, существенно никак не изменилась. Трудность заключалась в том, люди заставляли меня платить за этот успех. Ко мне начала приставать всякая грязь. Но почему я должен был за него расплачиваться, я ведь никак не призывал этот успех? Думал, что просто вернусь во Францию, положу свой «Оскар» на полочку и время от времени буду на него любоваться, когда моё эго будет неважно себя чувствовать. Но увы, этого не произошло - люди стали воспринимать меня в определённом качестве. Хотя всё это довольно случайно со мной произошло, я как считал, так и продолжаю считать, что наша работа - просто снимать друг друга на плёнку. То, что вы видите, - это все выдумка, мы просто рассказываем историю. Это совсем не моя жизнь! Я живу совсем другой жизнью, и для меня довольно болезненно, когда люди этому не верят и не понимают.

- Вы чаще всего снимаетесь в комедиях, которые вполне «по кайфу» зрителю. А когда же сниметесь в серьезных драмах, чтобы весь кайф отбить?

- Я просто иду своим путём, ничего не планирую и не прогнозирую. Пытаюсь воплотить человеческие эмоции, и неважно в драмах, или комедиях.

- А что вам самому «по кайфу»?

- Деревья! Я живу в лесистой местности, и деревья дает мне энергию. Даже моя фамилия переводится как «в саду», ибо «жарден» - это «сад». Я люблю деревья, своих детей… И не откажусь от всего этого ради работы! Думаю, люди хотят, чтобы я остался в образе из фильма «Артист» и продолжал в этом же духе. Но я совершенно этого не хочу…

5 лучших фильмов Жана Дюжардена:

«Агент 117» (2009)

«99 франков» (2007)

«Отпетые мошенники» (2008)

«Агент 117: Миссия в Рио» (2009)

«Артист» (2011)

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