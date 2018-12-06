2018-12-06T10:54:21+03:00
Происшествия

В Москве эвакуирована школа из-за ученика с ножом

В настоящий момент полиция ведет переговоры с вооруженным старшеклассником [обновляется]
Александр РОГОЗААнастасия ВАРДАНЯНЕкатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов ведут с молодым человеком переговорыВ настоящий момент сотрудники правоохранительных органов ведут с молодым человеком переговорыФото: Дарья ИСАЕВА
Изменить размер текста:

В четверг, 6 декабря, ученик одной из школ столичного района Жулебино пришел на занятия с ножом. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов ведут с молодым человеком переговоры.

Известно, что школьник находится на территории образовательного учреждения и угрожает убить себя. Как сообщает ТАСС, об этом сообщили в Главном управлении министерства внутренних дел по городу.

"Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в одном из образовательных учреждений города учащийся угрожает причинить себе телесные повреждения. На место происшествия выехали сотрудники полиции", - рассказали в правоохранительных органах.

Известно, что школьник находится на территории образовательного учреждения и угрожает убить себя Фото: ВКонтакте

Известно, что школьник находится на территории образовательного учреждения и угрожает убить себяФото: ВКонтакте

Отмечается, что инцидент произошел в образовательном учреждении № 1359. Сначала школьник якобы угрожал расправой учителям, а потом сказал, что убьет себя.

Между тем, в школьной канцелярии Радио "КП" отказались подтверждать информацию об эвакуации.

Инцидент произошел в образовательном учреждении № 1359 Фото: ВКонтакте

Инцидент произошел в образовательном учреждении № 1359Фото: ВКонтакте

Школьник пришел с ножом в школу в Жулебино.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр РОГОЗА

 
Читайте также
Город в панике: уже шесть дней в Тольятти не могут поймать маньяка с ножом, нападающего на девушек
Женщины в автомобильной столице России боятся выходить из дома, на улицы уже вышли фанаты ММА и местного хоккейного клуба: любой мужчина в коричневой куртке сразу попадает под подозрение
«Она потеряла своего ребенка!»: стало известно, почему подозреваемая попыталась украсть младенца в перинатальном центре
«Комсомолке» удалось связаться с матерью женщины, которая пыталась украсть чужого малыша: стали известны еще более шокирующие подробности
Новости 24
В Совфеде появление американского эсминца у берегов России считают попыткой продемонстрировать силы
Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года
Трамп воспользовался кортежем из восьми автомобилей, чтобы проехать 230 метров
ЦБ отозвал лицензии у Экономикс-Банка и "Златкомбанка"
В Тбилиси МВД задержал зятя действующего президента Грузии
Родители Марии Бутиной, арестованной в США, не могут собрать деньги на адвоката
В Huawei прокомментировали арест финансового директора компании
В Финляндии беженцы напали на водителей автобусов
Робот-распылитель по ошибке отравил 24 сотрудников Amazon
В районе столкновения самолетов ВМС США в Японии нашли еще одного военного
Больше всего транспортный налог давит на москвичей, меньше всего на жителей Ингушетии
При взрыве газа на фабрике в Доминикане погибли четыре человека
Почти 30 рейсов задержаны и отменены из-за снегопадов в столице
Арестованный в США в 2017 году россиянин умер в больнице Флориды
Система «Умный город» появится в России
Введение нового стандарта автомобильных номеров могут перенести на август
Посольство КНР осудило арест финансового директора Huawei в Канаде
Организациям повысят налог на имущество в Москве
Власти Сирии восстановили около 130 школ в освобожденных районах Алеппо
Абэ пригласил Путина на чемпионат мира по дзюдо в Японии
Сенаторы США призвали наказать принца Аль Сауда за убийство Хашкаджи
Погода в Москве на 6 декабря 2018 года: в столице станет немного теплее