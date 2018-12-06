В Москве эвакуирована школа из-за ученика с ножом

В четверг, 6 декабря, ученик одной из школ столичного района Жулебино пришел на занятия с ножом. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов ведут с молодым человеком переговоры.

Известно, что школьник находится на территории образовательного учреждения и угрожает убить себя. Как сообщает ТАСС, об этом сообщили в Главном управлении министерства внутренних дел по городу.

"Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в одном из образовательных учреждений города учащийся угрожает причинить себе телесные повреждения. На место происшествия выехали сотрудники полиции", - рассказали в правоохранительных органах.

Известно, что школьник находится на территории образовательного учреждения и угрожает убить себяФото: ВКонтакте

Отмечается, что инцидент произошел в образовательном учреждении № 1359. Сначала школьник якобы угрожал расправой учителям, а потом сказал, что убьет себя.

Между тем, в школьной канцелярии Радио "КП" отказались подтверждать информацию об эвакуации.

Инцидент произошел в образовательном учреждении № 1359Фото: ВКонтакте