2018-12-06T11:54:54+03:00
Происшествия

Ученица школы 1359 в Москве, куда пришел подросток с ножом: «Нам говорят не паникуйте, но хочется кричать»

Старшеклассники до сих пор не эвакуированы, парень заперся недалеко от раздевалки, где находятся вещи ребят [видеотрансляция]
Анастасия ВАРДАНЯН
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В Москве эвакуирована школа из-за ученика с ножомВ Москве эвакуирована школа из-за ученика с ножомФото: Михаил ФРОЛОВ
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Утром в четверг, 6 декабря, настоящий переполох в школе 1359 в Жулебино устроил 16-летний ученик. Парень ворвался в учебное заведение с ножом и принялся угрожать расправой учителям и директору. Позже мальчик забаррикадировался в одном из классов и заявил, что причинит себе вред. Переговоры с ним вели сотрудники полиции.

Старшеклассник с ножом пришел в школу с угрозами.Старшеклассник одной из Московских школ пришел на занятия с ножом. Учеников эвакуировали. Подросток угрожает убить себя

Тем временем, как оказалось до сих из школы эвакуированы не все дети. Нам удалось связаться с ученицей седьмого класса, которая находится в одном из корпусов школы.

Утром в четверг, 6 декабря, настоящий переполох в школе 1359 в Жулебино устроил 16-летний ученик Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром в четверг, 6 декабря, настоящий переполох в школе 1359 в Жулебино устроил 16-летний ученикФото: Михаил ФРОЛОВ

Ученики школы 1359 - о ЧП в школе.Михаил ФРОЛОВ

- Младшие классы эвакуировали. Тут много полиции. Но мы до сих пор в школе. Говорят, что нас не могут вывести так как он сидит рядом с выходом и раздевалкой, где находятся все наши вещи. Учителя пишут родителям, якобы, это учебная тревога. Но мы знаем, что это не так. Очень страшно. Говорят не паникуйте, но хочется кричать. Только что сказали, что он сдался и нас скоро выведут, - рассказала «КП» Валерия.

Инцидент произошел в образовательном учреждении № 1359 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Инцидент произошел в образовательном учреждении № 1359Фото: Михаил ФРОЛОВ

Девочка знакома с подростком. С ее слов, это очень странный мальчик.

- Он ни с кем не общался и почти всегда был один, - рассказала Валерия.

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