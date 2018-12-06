«Социальный навигатор»: скачать, чтобы все знать

О мобильном приложении, где есть информация обо всех государственных социальных услугах Фонда и другие полезные функции, «КП» рассказал руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации ФСС РФ Дмитрий Селиванов.

«Идея пришла из жизни»

- Дмитрий Вадимович, почему вдруг пришла такая идея - создать приложение «Социальный навигатор»?

- Идея пришла из жизни. Все мы пользуемся мобильными сервисами уже очень давно и привыкли, что нам приходят СМС, например, о том, что нужно сходить в банк и заплатить очередной взнос по кредиту. Фонд тоже хочет информировать людей, создать новый удобный канал взаимодействия с получателями услуг в социальной сфере. Идея в том, чтобы сообщать человеку вовремя о том, какие льготы доступны ему при наступлении той или иной жизненной ситуации.

- С мобильными приложениями, интернет-сервисами порой бывает так: зайдешь туда, потыкаешься в разные окошки - ничего толком не ясно, запутаешься еще больше. А потом все вообще зависнет. Насколько в вашем «Соцнавигаторе» все интуитивно и доступно?

- Основная задача, которая сейчас стоит, как раз сделать доступ к социальным госуслугам понятным и доступным. Допустим, у меня будет ребенок - что мне положено? Входим в раздел «Материнство». Если я заболел - какое пособие мне положено? Заходим в раздел «Временная нетрудоспособность». И так далее. Мы постарались классифицировать услуги таким образом, чтобы они были на понятном, интуитивном языке.

- Давайте уточним: каким конкретно категориям граждан пригодится «Социальный навигатор»?

- Это все получатели услуг Фонда: работающие граждане, которые получают пособие в случае временной нетрудоспособности (то есть больничные); семьи с детьми (пособия по материнству, а также для отцов и других членов семьи); люди, пострадавшие от трудовых травм и профзаболеваний, и люди, у кого инвалидность наступила вследствие других обстоятельств, например, дети-инвалиды.

Руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации ФСС РФ Дмитрий Селиванов.Фото: Андрей КОПАЛОВ

От госведомств до льготных аптек

- Вот мы входим в приложение «Социальный навигатор» (см. рубрику «Будь в курсе») - расскажите, пожалуйста, подробнее, что мы можем там найти, узнать, сделать с помощью него?

- В приложении есть две части. Одна - открытая часть, которая не требует авторизации. Здесь можно почитать подробную информацию о социальных услугах, «поиграть» с социальными калькуляторами, не привязанными к определенным данным пользователя, посмотреть, какие выплаты полагаются, посчитать размеры пособий, которые могут выплачиваться в той или иной жизненной ситуации. Также можно будет посмотреть географическую информацию: какие социальные объекты находятся поблизости и какого рода соцподдержку и помощь там можно получить.

Вторая часть - закрытая, становится доступна после авторизации, которая происходит через единую систему авторизации и идентификации портала госуслуг. В закрытой части пользователь может увидеть персонифицированную информацию о всех взаимодействиях с ФСС, все свои пособия, запросы и обращения.

- О каких социальных объектах можно будет узнать в приложении?

- Это отделения Фонда социального страхования, органы социальной защиты региона, медицинские организации, некоммерческие организации, оказывающие социальную поддержку, аптеки, где продают льготные препараты и технические средства реабилитации. А также любые другие объекты, которые зарегистрированы в качестве предприятий социальной помощи и/или оказывают социальные услуги.

Мы сейчас активно взаимодействуем в регионами, чтобы обмениваться информацией с региональными базами: что гражданину положено в конкретном субъекте РФ. Скажем, вы открываете Яндекс.Маркет, и вам система предлагает - правильно ли я угадала ваш регион? Москва или Санкт-Петербург… И она выбирает предложения исходя из вашего местоположения. Здесь так же. Вы, например, приехали в Екатеринбург и хотите узнать, какие социальные льготы положены жителю города - если это человек с инвалидностью, если трудная жизненная ситуация у семьи с детьми и т. д.

Как защищают личные данные?

- Дмитрий Вадимович, часть людей боится слова «электронный», потому что сразу встает вопрос о защите персональных данных от взлома. Насколько будут защищены мои данные в «Социальном навигаторе»?

- Все государственные информационные системы имеют высокий уровень защиты. Фонд социального страхования имеет также одну из самых высоких степеней защиты. Сам контур, в котором работает наше ядро системы, полностью закрыт от внешнего воздействия. А что касается восприятия людей с психологической точки зрения, то идет речь о привыкании к чему-то новому, можно даже сказать революционному - переход от бумаги и походов по инстанциям к онлайн-общению, в дальнейшем - с использованием искусственного интеллекта. Мне кажется, надо просто пережить этот этап привыкания. До недавнего (в историческом масштабе) времени деньги хранили в стеклянной банке и под матрасом, получали зарплату и расплачивались в магазинах только наличными, а сейчас все переходит в цифровую форму, и теперь все сложнее представлять себе, как раньше можно было жить без современных цифровых сервисов. Думаю, то же со временем произойдет и с процессом предоставления государственных услуг. Весь мир движется в направлении перехода на цифровую экономику, наша страна не исключение.

Вместо поиска информации - предварительное уведомление

- Разрабатывая цифровые сервисы, мы стараемся перейти на новые принципы обслуживания получателей социальных услуг, - продолжает Дмитрий Селиванов. - Сейчас действует заявительный принцип оказания услуг. То есть, чтобы получить услугу, заявитель должен написать соответствующее заявление. Предварительно, конечно, он должен где-то узнать, что данная услуга ему положена. Переходя на цифровые сервисы, мы меняем принцип оказания услуги с заявительного на уведомительный. То есть человек спокойно занимается своими делами, а ему своевременно приходят сообщения, что, допустим, у вас наступает срок получить ортопедическую обувь или какое-то пособие.

Таким образом, мы движемся в сторону проактивного информирования, что означает информирование наперед обо всех важных событиях, которые ожидаются, о полагающихся гарантиях, в том числе мерах поддержки. При переходе на цифровое государство у всех ведомств появится возможность предварительно эффективно уведомлять людей о своих услугах.

В тему

ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК: Я НЕ ВОЛШЕБНИК, НО БЫСТРО УЧУСЬ

Фонд социального страхования запустил и еще один новый сервис: социальный помощник на базе универсального голосового сервиса Яндекса «Алиса». В первую очередь проект предназначен для слабовидящих людей, но также может пригодиться каждому, кто хочет легко и быстро узнать о положенных ему государственных социальных услугах.

Для этого нужно открыть Яндекс на смартфоне и попросить: «Алиса, запусти навык «Помощник ФСС». На экране появится основное меню, состоящее из трех пунктов: расскажи об услугах Фонда; электронный больничный лист; средства реабилитации. Можно выбрать необходимый раздел вручную. Либо назвать голосом Алисе после того, как она спросит: «Чем могу вам помочь?». На данный момент голосовой помощник работает в тестовом режиме. При этом, если в базе в текущий момент нет ответа на какой-либо заданный вопрос, эти данные передаются специалистам, и помощник дополняется необходимой информацией. Фактически таким образом происходит обучение электронного консультанта.

Будь в курсе

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕРВИСОМ

«Социальный навигатор» - бесплатное мобильное приложение, сейчас оно находится в стадии тестирования, его можно скачать с сайта sn.fss.ru и установить на смартфон с операционной системой Android версии 4.4 и выше. В сентябре 2018 г. официально объявлен запуск пилотного проекта по тестированию «Социального навигатора» в Санкт-Петербурге, а в скором будущем он заработает по всей стране.

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