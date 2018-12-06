Биологические протезы превращают инвалидов в суперменов

Если еще недавно человек в результате какого-то ЧП терял руку или ногу, это был приговор. Ему было невероятно тяжело вернуться в строй. Исключения, как в случае с Алексеем Маресьевым, лишь подтверждали правило. О таких людях писали книги, снимали кино... Однако технический прогресс полностью перевернул наши представления об инвалидности: появились протезы, которые не только позволяют человеку полностью реабилитироваться, но и дают ему сверхспособности. Наиболее зримо это воплотилось в истории безногого бегуна Оскара Писториуса, который благодаря протезам стал призером чемпионата мира по легкой атлетике в эстафете на 400 метров. Причем долгое время его не допускали до участия в Олимпийских играх на основании вердикта ученых, якобы пружинистые карбоновые протезы давали безногому преимущество перед обычными бегунами. О том, на что способны современные протезы, нам рассказал эксперт по технологиям протезирования нового поколения, основатель технологической компании «Моторика» инженер Илья Чех.

Рука-робот с функционалом современного гаджета

- Если говорить о протезах ног, то сейчас они достигли апогея с точки зрения копирования функционала ноги, - говорит наш собеседник. - Когда такой человек будет идти по улице на двух протезах, вы никогда по походке не распознаете, что у него нет ног. Существуют узкоспециализированные протезы для бега, для скалолазания, других видов спорта. Они уже не обеспечат такую же мягкость походки, как функциональные протезы для ходьбы, но дают преимущество в каком-то отдельном компоненте.

Похожая ситуация и в протезировании верхних конечностей. Есть протезы, которые стараются полностью заместить функционал хвата руки, а другие протезы расширяют спектр не только физиологических, но и технологических возможностей. По сути речь идет о наделении протеза функционалом современного гаджета. Наша задача сделать так, чтобы человек с протезом не нуждался ни в наличных деньгах, ни в смартфоне, ни в фитнес-трекере. Чтобы все это было интегрировано в протез.

- Каким же образом?

- В наши самые современные биоэлектрические протезы встроен модуль бесконтактной оплаты. Человек может оплатить поездку на транспорте или совершить покупку в магазине, прикладывая протез к терминалу. Здесь мы шли от потребностей человека. Людям с ампутированными руками крайне сложно работать с наличными деньгами.

А вместо пальца пульт управления...

За обеспечение людей с инвалидностью льготными протезами в нашей стране отвечает Фонд социального страхования. На его помощь вправе рассчитывать дети-инвалиды, инвалиды труда (люди, получившие травму на производстве) и инвалиды по общим заболеваниям. При этом у протезов для каждой группы есть свои особенности.

- Пострадавших на производстве есть возможность обеспечивать более сложными, высокотехнологичными протезами, - говорит Илья Чех. - У нас есть проект с Фондом социального страхования, суть его в том, чтобы либо вернуть человека, пострадавшего на производстве, в ту же профессию, либо сделать ему специальный протез под новую специальность. Здесь много технологических возможностей. Мы можем создавать протезы, где вместо пальцев встроены различные рабочие инструменты: например, паяльник или пульт управления высокоточным фрезерным станком.

- Как же человек может управлять протезом, как своей рукой? Датчики распознают фантомные жесты?

- Совершенно верно. Когда человек без руки представляет, что он двигает или сжимает ладонь в кулак, сохранившиеся мышцы в предплечье или плечевом сегменте сокращаются, пытаясь выполнить команду мозга. При их сокращении возникает электрический потенциал, который считывается поверхностными датчиками. Чем больше датчиков мы используем, чем больше сохранилось мышц и чем выше их активность, тем точнее мы можем улавливать и распознавать различные жесты.

- А сколько сейчас стоят такие чудо-протезы?

- Взрослые биоэлектрические, роботизированные начинаются от 350 тысяч рублей. Ближайший зарубежный аналог с такой же функциональностью стоит примерно 1,2 миллиона. Максимально функциональные версии, которые у нас есть, доходят до миллиона рублей. Это протезы с индивидуальной подвижностью каждого пальца, со встроенным функционалом смартфона. Можно раздавать вайфай, принимать телефонные звонки, оплачивать бесконтактными картами покупки...

Компетентно

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЙ ПРОТЕЗ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Руководитель Департамента страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования Российской Федерации Игорь БАРАНОВСКИЙ:

- Если при исполнении трудовых обязанностей происходит несчастный случай, в результате которого человек остается без ноги или руки, необходимо помочь ему вернуться в общество, научить не только обслуживать себя, но и продолжать работать, оставаться в профессии. Здесь алгоритм действий следующий: человек обращается в Бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), и для него разрабатывается Программа реабилитации пострадавшего (ПРП). В частности, там указывается, какие протезы ему необходимы для реабилитации в силу его образа жизни и работы. Затем надо будет подать заявление в ФСС по месту жительства.

Есть высокотехнологичные протезы с внешним источником, которые практически полностью заменяют функцию руки. Стоимость таких технических средств реабилитации в зависимости от производителя и от используемой технологии может составлять до 5 миллионов рублей. Это протезы для людей, которые могли бы завтра выйти на работу и продолжить трудовую деятельность. Насколько целесообразно человеку использовать такой высокотехнологичный протез, определяет бюро МСЭ в субъекте Федерации. Оно выдает рекомендации, а окончательное заключение в большинстве случаев выносит Федеральное бюро МСЭ.

Мы считаем, задача Фонда социального страхования совместно с Бюро МСЭ заключается в том, чтобы вернуть человеку работоспособность. Выдача высокофункционального протеза это инвестиция государства в человека. Примеры хорошие у нас есть: знаю молодых людей в Липецке и Кемерове, которые сегодня продолжают работать благодаря протезам.

КСТАТИ

Фонд социального страхования занимается не только реабилитацией пострадавших на производстве, но и профилактикой производственного травматизма. И здесь тоже есть обширное поле для применения высоких технологий.

- Есть много интересных разработок, - продолжает Илья Чех. - Например, отдельные виды промышленных экзоскелетов могут выполнять защитную функцию. Если человек работает в специальных технологичных перчатках, это может уберечь от потери кисти или пальцев на производстве. Отдельно стоит сказать про дооснащение оборудования. Все современные станки уже имеют «защиту от дурака». То есть руку под циркулярную пилу просто так не всунуть. Но важно переоснащать старое производство, добавлять внешние модули, которые останавливают станок в случае появления инородных тел в рабочей области.

Фото: BarcroftMedia/TASS

Продолжение темы.