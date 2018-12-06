Международный опыт, Швеция: больше 95% обращений за пособиями по материнству - в электронной форме

Что нужно для счастья

По данным международных опросов, жители Скандинавских стран считаются самыми счастливыми в мире. И один из секретов, помогающих ежедневно ощущать радость жизни, - традиция под названием «фика». Она предназначена для тружеников - как на производствах, так и в школах, поликлиниках и офисах. В будние дни коллеги прерывают рабочий процесс и собираются вместе, чтобы выпить кофе с выпечкой. Причем работодатели не только одобряют такую традицию, но и поощряют ее, устанавливая для сотрудников кофемашины и закупая печенье.

«Неужели правда?!» - думали мы, отправляясь в Стокгольм. И первое же, что увидели после гардероба в здании Фонда социального страхования Швеции, - кофемашина и выпечка. А на входе нас встречала очень милая бронзовая статуя женщины в спокойной позе под названием «Медитация». Впрочем, расслабляться мы не стали и постарались узнать максимум полезного шведского опыта.

Пенсионный фонд и соцстрах: сначала объединили, потом разделили

Все работодатели в Швеции платят взносы на обязательное страхование в размере 30% от фонда оплаты труда. Эти деньги поступают в два фонда: пенсионный (18%) и фонд соцстраха (12%). Из последнего средства распределяются на пять групп выплат: семьям с детьми, безработным, мигрантам, пациентам (больным) и на оказание стоматологической медпомощи, которое проходит отдельной статьей.

- История социального обеспечения в нашей стране имеет давние корни и начинается еще с 1700 года. В основе лежало развитие рабочего движения и его борьба за права трудящихся, - рассказывают представители ФСС Швеции. - До 2010 года Пенсионный фонд и Фонд соцстраха были объединены в одну организацию, но практика показала, что это неэффективно, и сейчас ведомства работают как самостоятельные структуры.

Три самых важных вопроса

Сейчас ФСС активно переходит на цифровые технологии, развиваются различные информационные сервисы. Кол-центр Фонда соцстраха принимает около 5 млн. звонков в год, и шведские специалисты выделили три группы вопросов, которые чаще всего интересуют людей:

1 как работает система соцстраха - какие льготы, выплаты, дотации положены конкретному человеку;

2 что нужно сделать, чтобы воспользоваться своим правом, льготой;

3 на какой стадии решения находится вопрос о предоставлении услуги конкретному получателю.

Учитывая такие запросы, эксперты разработали электронные сервисы. Необходимые виды информации можно получить через личный кабинет застрахованного гражданина в интернете. «Вообще цифровые технологии у нас заточены на три основных направления, - поясняют специалисты, - первое - для конечного потребителя, то есть гражданина. Это электронные сервисы, которые позволяют людям подавать заявления на получение пособий и льгот онлайн, посылать запросы, получать необходимую информацию и услуги в электронной форме». Второе направление - автоматизированный рабочий стол для сотрудников внутри самого Фонда. А третье - это электронное взаимодействие с другими ведомствами, государственными и региональными органами.

- Наша цель - чтобы человек мог передать информацию о себе только одному госоргану, а дальше она поступает в другие необходимые места по защищенным электронным каналам, не требуя от заявителя больше никаких дополнительных хлопот, - подчеркивают специалисты.

Больничные: первые две недели - за счет работодателя

В Швеции первые две недели пребывания на больничном оплачивает работодатель. И только потом к выплатам работнику подключается Фонд соцстраха. В то же время есть удивительное для нас правило: первые 7 дней пребывания на бюллетене необязательно подтверждать медицинской справкой. Правда, работодатель, в чью обязанность входит оплата этих дней, все-таки вправе попросить работника принести подтверждающий медицинский документ, уточняют специалисты.

И еще одна особенность: в шведском государстве существует целая система различных пособий на случай заболеваний. В частности, можно получить не только пособие по болезни, но и пособие для профилактических мер. Например, если человек болеет сахарным диабетом и требуется пройти дополнительные обследования, консультации, чтобы избежать обострения заболевания. В этот период также будет выплачиваться специальное пособие.

На что рассчитывать семьям с детьми

Для семей с детьми - особая система пособий. Есть пособия по беременности, для ухода за ребенком, денежная помощь родителям детей-инвалидов, ежемесячная дотация на ребенка, жилищные субсидии. Во многом эта система похожа на российские гарантии по материнству из средств Фонда соцстраха (подробнее об этом можно почитать на сайте kp.ru в разделе «Наши права и льготы»). Необычной для нас выглядит дотация на ребенка, которая служит своеобразной компенсацией за невозможность самому зарабатывать в юном возрасте: ежемесячно со дня появления на свет и до 16-летия на каждого ребенка выплачивается сумма в эквиваленте порядка 100 евро, рассказали представители Фонда.

В целом сейчас около трех четвертей - 75% обращений в Фонд соцстраха Швеции происходит через интернет, в электронной форме, - гордятся сотрудники ведомства. Причем по родительским пособиям в цифровой форме поступает уже более 95% обращений! «Мы стараемся переходить от традиционной бумажной коммуникации исключительно на цифровую, благодаря этому, например, с 2015 года удалось сэкономить 88 тонн бумаги и около 27 млн. шведских крон (более $3 млн. - Авт.)», - рассказывают представители Фонда.

В личном кабинете застрахованного гражданина можно онлайн выполнить много действий. В том числе изменить номер банковского счета, на который вы хотите получать пособия, указать иной размер своего дохода в случае его изменения - поскольку от этого зависит размер некоторых дотаций, и т. д.

Важная тема

ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ ВСЕГО РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

В Швеции (и в России тоже) получают весомую социальную поддержку работники, чье здоровье пострадало при исполнении трудовых обязанностей. Вместе с делегацией ФСС РФ мы побывали в реабилитационном центре вблизи Стокгольма Rehab Station. Он рассчитан на 50 стационарных коек, и еще около 100 - 150 пациентов приезжают на дневные процедуры и тренировки. Центр занимается реабилитацией после инсультов, различных травм, ампутации конечностей. Причем помощь для пострадавших работников оплачивают работодатели (в РФ сейчас - Фонд соцстраха).

- У нас в стране применяется ранняя реабилитация (то есть пациент поступает в реабилитационный центр как можно скорее после оказания экстренной медпомощи и первых необходимых медпроцедур в больнице. - Авт.), - поясняет представитель Rehab Station. - Это эффективно и с медицинской точки зрения, и с экономической: пребывание в реабилитационном центре в 2 - 3 раза дешевле, чем в больнице.

Среди сотрудников центра много людей с инвалидностью - они работают и на ресепшене, и врачами, и инструкторами. Благодаря этому вновь прибывающие пациенты с порога видят, что инвалидность - не преграда для активной работы и полноценной жизни, рассказывают нам.

Продолжение темы.