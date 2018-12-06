Лучшие сериалы 2018 года по версии AFI

Декабрь - время подведения итогов. Американский институт кинематографии составил список лучших сериалов уходящего года. Топ-10 самых классных телешоу, по мнению кинокритиков (как ни странно), выглядит так

1.«Лучше звоните Солу»

2. «Американцы»

3. «Поза»

4. «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»

5. «Атланта»

6. «Барри»

7. «Метод Комински»

8. «Удивительная миссис Мейзел»

9. «Наследники»

10. «Это мы»

Будет и награждение призами. Церемония вручения премии AFI назначена на 4 января 2019 года.

Между прочим, сериал "Лучше звоните Солу" неоднократно номинировался и был награжден престижными телепремиями - Телевизионной Ассоциации Критиков, Премией Американского института киноискусства, премией Спутник и, конечно, Эмми.

"Лучше звоните Солу", сериал об одном из героев культового криминального триллера "Во все тяжкие", начинается с событий, произошедших за несколько лет до становления наркобизнеса Уолтера Уайта.