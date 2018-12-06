Лучшие сериалы 2018 года по версии AFI
Декабрь - время подведения итогов. Американский институт кинематографии составил список лучших сериалов уходящего года. Топ-10 самых классных телешоу, по мнению кинокритиков (как ни странно), выглядит так
2. «Американцы»
3. «Поза»
4. «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»
5. «Атланта»
6. «Барри»
7. «Метод Комински»
8. «Удивительная миссис Мейзел»
9. «Наследники»
10. «Это мы»
Будет и награждение призами. Церемония вручения премии AFI назначена на 4 января 2019 года.
Между прочим, сериал "Лучше звоните Солу" неоднократно номинировался и был награжден престижными телепремиями - Телевизионной Ассоциации Критиков, Премией Американского института киноискусства, премией Спутник и, конечно, Эмми.
"Лучше звоните Солу", сериал об одном из героев культового криминального триллера "Во все тяжкие", начинается с событий, произошедших за несколько лет до становления наркобизнеса Уолтера Уайта.