Недобитков из УПА* на Украине приравняли к ветеранам Великой Отечественной

Иногда это похоже на агонию. Как в далеком 43-м, когда фашисты, отступая с Донбасса жгли деревни и травили колодцы, так и нынешняя киевская власть сжигает мосты, пытаясь перед уходом нагадить как можно больше. Чтобы потом было сложнее все исправлять.

В четверг Верховная Рада приняла закон, которым фактически приравняла воевавших в интересах гитлеровской Германии с советскими участниками Великой Отечественной войны. Он предусматривает предоставление статуса участника боевых действий тем, кто «воевал за независимость Украины в XX веке» в составах Украинской повстанческой армии*, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Бульбы-Боровца «Полесская Сечь», Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений Организации украинских националистов.

Немного подумав, сын лидера ОУН Романа Шухевича, нардеп Юрий Богдан Шухевич, попросил добавить еще и Организации народной обороны «Карпатская Сечь».

Теперь, бегавшие по лесам до 1953-го года и все еще живые украинские националисты могут рассчитывать на помощь от государства. В нее входит, к примеру, выделение земельных участков, 75-процентная скидка на услуги ЖКХ, бесплатные лекарства по назначению врача, льготный проезд, ежемесячная доплата к пенсии в 25 процентов от прожиточного минимума для тех, кто утратил трудоспособность, а также освобождение от уплаты налогов с пенсии, военного сбора, земельного налога. Раз в год участники боевых действий получают небольшую единовременную выплату от государства.

Но главный эффект от закона, конечно, пропагандистский. Это уравнение в правах с теми же партизанами, которые освобождали Украину сначала от фашистов, потом от недобитков-«западенцев». Чего только не сделаешь, чтобы поднять с вялый рейтинг накануне старта предвыборной кампании.

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