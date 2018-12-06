Муж Вайкуле опроверг эмиграцию певицы: Нас устраивает наша страна и наш дом!

Распродаёт имущество и уезжает из страны - такие сообщения сегодня пожаром пронеслись о Лайме Вайкуле на латвийских сайтах.

Якобы певица выставила на торги свой знаменитый особняк в Юрмале, где живет уже более 20 лет. Там у Лаймы студия, поэтому дом певицы мелькал во многих телевизионных программах.

Туда захаживала Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Филипп Киркоров вместе со всем эстрадным бомондом.

Новость показалась нам странной, поскольку ещё минувшим летом певица никуда переезжать не планировала.

- Никто ничего не продает! - сказал муж певицы Андрей Латковский.-Мы продавали дом пять лет назад. Нам тогда сделали предложение, мы обсуждали его. Сейчас, если нам вдруг предложат сумму, которая нас устроит, мы рассмотрим предложение. Я не знаю откуда вообще такие новости возникли. Нам хорошо в нашей стране и в нашем доме. Нас все устраивает.

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