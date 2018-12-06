2018-12-06T14:45:09+03:00
Звезды

Муж Вайкуле опроверг эмиграцию певицы: Нас устраивает наша страна и наш дом!

Журналисты сообщили, что Лайма Вайкуле покидает Латвию
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Андрей Латковский и Лайма Вайкуле.Андрей Латковский и Лайма Вайкуле.Фото: Архив "ЭГ"
Изменить размер текста:

Распродаёт имущество и уезжает из страны - такие сообщения сегодня пожаром пронеслись о Лайме Вайкуле на латвийских сайтах.

Якобы певица выставила на торги свой знаменитый особняк в Юрмале, где живет уже более 20 лет. Там у Лаймы студия, поэтому дом певицы мелькал во многих телевизионных программах.

Туда захаживала Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Филипп Киркоров вместе со всем эстрадным бомондом.

Новость показалась нам странной, поскольку ещё минувшим летом певица никуда переезжать не планировала.

- Никто ничего не продает! - сказал муж певицы Андрей Латковский.-Мы продавали дом пять лет назад. Нам тогда сделали предложение, мы обсуждали его. Сейчас, если нам вдруг предложат сумму, которая нас устроит, мы рассмотрим предложение. Я не знаю откуда вообще такие новости возникли. Нам хорошо в нашей стране и в нашем доме. Нас все устраивает.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Она ничего плохого не сказала»: Муж Лаймы Вайкуле прокомментировал слова певицы о Крыме

В эфире радио «Комсомольская правда» Андрей Латковский рассказал, что после пресс-конференции ему неоднократно поступали звонки с попытками унизить его жену (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Лайма Вайкуле: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Автобиография Натальи Варлей: «Гайдай закрыл дверь и попытался меня поцеловать»
Потрясающе откровенная автобиография Натальи Варлей «Канатоходка» вышла в издательстве «Эксмо». В книге знаменитая актриса рассказала о съемках в «Кавказской пленнице» и не только
Новости 24
На Ямале представят «Вкусную карту России» и научат готовить суп «я»
Генпрокуратура составила психологический портрет взяточника
В Афинах группа подростков-анархистов забросала «коктейлями Молотова» полицейских
Лавров и генсек ОБСЕ провели переговоры в Милане
Умерла актриса Галина Анисимова
Филиппины депортируют в США священника, обвиняемого в развращении детей
Путин назначил Рогозина спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе
Верховная рада не продлила договор о дружбе с Россией
Новый вирус вымогатель заразил 100 тысяч устройств за четыре дня
Голубой бриллиант ушел с молотка на аукционе в Нью-Йорке за $18,3 млн
Дмитрий Медведев: «Мозги надо включать, когда ты обличен властью»
Рада приняла закон, увеличивающий подконтрольную Киеву часть моря
Ученые обеспокоены стремительным таянием ледников Гренландии
Канада направит $24 млн на проведение выборов президента Украины
Госдума прокомментировала ЧП со школьником в Москве
Мишель Барнье шутливо призвал изучить 600-страничный договор по Brexit в рождественские праздники
Росконгресс отменил проведение проекта "Русский дом" на форуме в Давосе
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП с московским школьником
Лавров назвал грубым вмешательство Киева в дела церкви
МИД Германии призвал вернуть Договор РСМД в международную повестку