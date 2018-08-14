«Она ничего плохого не сказала»: Муж Лаймы Вайкуле прокомментировал слова певицы о Крыме

СЕГОДНЯ 12:55 2018-08-14T13:00:35+03:00

Муж Лаймы Вайкуле заявил, что у них нет претензий к кому-либо из коллег по цеху Фото: Иван ВИСЛОВ

В эфире радио «Комсомольская правда» Андрей Ластовский рассказал, что после пресс-конференции ему неоднократно поступали звонки с попытками унизить его жену

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Супруг Лаймы Вайкуле Андрей Ластовский в эфире радио «Комсомольская правда» прокоментировал слова своей жены по поводу ее отказа выступать в Крыму.

- Начнем с того, что ей никто не предлагал туда ехать. Это просто ситуация, которая раздута или выдумана. На пресс-конференции спросили: «А вы в Крым поедете выступать?» Она говорит: «Нет, нам запрещено». Тогда ее спрашивают через какое-то время: «А за большие деньги поехали бы?» Она говорит: «Нет, нам запрещено». Вот все, что она сказала. Каждый интерпретирует, как говорится, в меру своей испорченности. Она ничего плохого не сказала. Со своим зрителем, слушателем она поступает честно. Если жителям Евросоюза горячо не рекомендуют ехать, почему она должна ехать? Что же в этом плохого?

По словам Андрея, после пресс-конференции ему неоднократно поступали звонки. Дошло даже до попыток унизить его супругу.

- Мерзавцы звонят. Был благообразный седой человек, главный редактор. Что за время такое? Главный редактор начинает свой разговор с того, что «эта бабушка советской эстрады». Во-первых, бабушка – это не оскорбление. Но он хотел оскорбить и унизить, как-то хотел разозлить. Такой человек может быть главным редактором? Просто мерзопакостный негодяй. Как так можно делать? - негодует Андрей.

При этом муж Лаймы Вайкуле заявил, что у них претензий к кому-либо из коллег по цеху.

- Мы всех любим – и коллег наших артистов, которые, может быть, в данный момент странно себя ведут, и вообще всех людей: и украинцев, и латышей, и американцев, и израильтян, всех. Всюду мы ездим без каких-то проблем, выступаем, встречаемся со своими зрителями. Так и будет продолжаться, я думаю, - добавил Андрей Ластовский.

Напомним, 11 августа Лайма Вайкуле на пресс-конференции в Одессе заявила, что «ни за какой гонорар» не поедет выступать в Крым, объяснив это тем, что европейцам якобы запрещено посещать полуостров. По словам председателя Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, слова певицы о таком запрете не соответствуют действительности.

Директор Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев считает, что слова исполнительницы в прессе «перекрутили» и «раздули» скандал. Российский певец и композитор Олег Газманов назвал некрасивым высказывание Лаймы Вайкуле о Крыме, а российский артист Юрий Лоза считает, что Вайкуле не обязана рассуждать с точки зрения россиян

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