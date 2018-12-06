2018-12-06T16:05:51+03:00
Происшествия

Члена банды ГТА ждет новый суд

Его подельники уже отбывают в тюрьмах назначенные им пожизненные сроки
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существуПосле утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существуФото: Александр БОЙКО
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В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Таджикистан Хазратхона Додохонова. Это тот самый бандит, что выжил после попытки вооруженного побега из-под стражи в здании Мособлсуда.

"Как полагает следствие, Додохонов, а также его соучастники Ходик Субханов, Фазлитдин Хасанов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Абдумуким Мамадчонов являлись подсудимыми по уголовному делу о совершении в составе банды многочисленных убийств и разбойных нападений на граждан. В здании Московского областного суда, где рассматривалось данное уголовное дело, 1 августа 2017 года они напали на двоих сотрудников конвойной службы. Завладев оружием, злоумышленники совершили посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, тяжело ранив одного из бойцов Росгвардии, после чего попытались скрыться", - напомнил события официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Отметим, что сотрудники Росгвардии "отработали" бандитов грамотно: после перестрелки, трое беглецов скончались на месте, а один через несколько дней в больнице. Додохонова, а также троих не участвовавших в побеге членов банды, уже приговорили судом к пожизненному лишению свободы.

Теперь Додохонову придется ответить перед судом за побег. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

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