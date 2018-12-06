2018-12-06T17:22:42+03:00
Политика

Как эсминец США «продемонстрировал» бегство от нашего корабля

Американцы напрашиваются на военно-морскую провокацию в отношение России
Виктор БАРАНЕЦ
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Ракетный эсминец USS McCampbell (DDG-85). ФОТО wikipediaРакетный эсминец USS McCampbell (DDG-85). ФОТО wikipedia
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Господа-товарищи, - только без паники! Мы не должны быть похожими на англичан или прибалтов, которые поднимают вселенский вой о «русской угрозе», едва заметив в нейтральных водах наш корабль.

Да, мировые информагенства раструбили, что ракетный эсминец США McCampbell «прошел в среду в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморье, где находится база Тихоокеанского флота России». Центровой вопрос: американец нарушил нашу морскую госграницу? Нет! Прошел незамеченным? Опять нет. Но представитель Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр объявил: «McCampbell проплыл в окрестностях залива Петра Великого, чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран".

Громко сказано.

А на самом деле было вот что: «Эсминец McCampbell ВМС США даже не приближался к российским территориальным водам ближе, чем на 100 километров. Более того, он следовал под контролем находящегося в непосредственной близости от него российского большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц", а также самолетов морской авиации». Это - слова представителя Минобороны России генерала Игоря Конашенкова. Он добавил: «Если экипаж американского эсминца и «продемонстрировал» что-либо, то это свою неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота. В настоящее время он демонстрирует свою отвагу в 400 километрах от территориальных вод России».

Для информации к размышлению - территориальными водами по всем международным нормам считаются 12 миль от берегов государства.

Невольно вспоминается анекдот про бравого американского ковбоя Джо, который бахвалился своей неуловимостью, но оказался просто никому не нужным.

А тем временем американский телеканал CNN с большой помпой раздувает и другую новость: США начали подготовку к отправке боевых кораблей в Черное море. И уже информировали Турцию о планах прохода через Босфор. По словам источников телеканала (из числа официальных лиц государства), это «станет ответом на действия России против Украины в Керченском проливе».

По Конвенции Монтре (1936 года) в Черном море военные корабли нечерноморских стран могут находиться не более 21 дня. Однако официальный представитель флота США заявил CNN, что «все это необязательно». По сути, - это говорит о намерении американцев вытереть ноги о международные законы.

Есть предположение, что появление краблей США в Черном море - это давление на Москву, чтобы она отпустила украинских моряков, задержанных за нарушение госграниц России. Ну и чтобы Киев мог вопить о «перемоге». Позиция Кремля на сей счет уже известна: решать вопрос с моряками будет суд, а не западные «челобитчики».

И, кстати, Черноморский флот России не дремлет.

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