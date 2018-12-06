Кто такой Пол Эриксон: бойфренд арестованной в США россиянки Марии Бутиной, которого называют "аферистом из Южной Дакоты"

Задержанная в июле в США агентами ФБР россиянка Мария Бутина уже полгода находится за решеткой. Следствие пока продолжается, а Бутиной уже грозит до 15 лет лишения свободы. И вот журналисты авторитетного издательства Newsweek сообщили, что обвинения в работе на иностранное правительство могут теперь выдвинуть и против бойфренда Бутиной — функционера республиканской партии Пола Эриксона.

Кто такой Пол Эриксон?

Полу Эриксону, бойфренду обвиненной в шпионаже россиянки Марии Бутиной и функционеру Республиканской партии, могут предъявить обвинения.

В сентябре ФБР отправило Эриксону письмо, в котором сообщалось, что он может быть обвинен в том, что он является агентом иностранного правительства в соответствии с 951 параграфом уголовного кодекса США. Кроме того там также указывалось, что партийному функционеру могут инкриминировать обвинения в заговоре.

По американскому законодательству, гражданин нарушает 951 параграф если он является агентом иностранного государства, не проинформировав об этот генерального прокурора США. Пока не ясно, будут ли объявления все же предъявлены. Предположительно, чиновники из Министерства юстиции и Сенатского комитета по разведке обратились за помощью к коллегам Эриксона и выясняют, работал ли он в интересах иностранного правительства.

Аферист из Южной Дакоты

Уроженец Южной Дакоты принимал активное участие в политической жизни штата. Однако после неудачной бизнес-сделки, закончившейся судебным разбирательством с другим республиканцем, Эриксон отошел в тень. Некоторые, знавшие Пола лично, называли его аферистом. Поговаривают, что спустя несколько лет, он написал сценарий для одного Голливудского фильма, участвовал в молитвенном завтраке (традиционное мероприятие, обычно с участием президента США — КП), а также стоял за телевизионной компанией по смещению сенатора-демократа от Южной Дакоты Томаc Дэшла.

В 80-е он также принимал участие в антикоммунистических кампаниях — отправлял помощь «бойцам за независимость» в Афганистан, Анголу, Никарагуа и Ливан.

Сообщается, что Эриксон регулярно навещает Бутину в тюрьме. Адвокат Бутиной заявляет, что она всего лишь студентка, а ее отношения с Эриксоном — вполне законные. В качестве подтверждения искренности их чувств адвокат показал видео, на котором пара вместе поет песни из диснеевских мультфильмов.

Как это было

Подруга Эриксона, 29-летняя выпускница Американского университета Мария Бутина была арестована в июле по обвинению в заговоре. Министерство юстиции решило арестовать ее, поскольку были опасения, что она может сбежать в дом к Эриксону в Южную Дакоту, где следить за ней было бы сложнее.

Бутина обвиняется также в соответствии с параграфом 951. Прокуроры говорят, что она воспользовалась политическими связями Эриксона, чтобы внедриться в Наицональную стрелковую ассоциацию США, а также другие республиканские круги в интересах России. В ФБР заявили, что им удалось найти записку в квартире Бутиной, которой было написано: «Как отвечать на предложение ФСБ по трудоустройству?».

«В ходе расследования ФБР выяснило, что Бутина через гражданина №1 получила доступ к развитой сети американских граждан, которые были способны влиять на политичсекие процессы в США. Предполагается, что 29-летняя Бутина и 56-летний гражданин №1 проживали вместе и состояли в личных отношениях», - говорится в документах дела Бутиной.

Именно Эриксон, судя по всему, и является «гражданином №1».

Поговаривают, что Бутина хвасталась тем, что ей удалось свести российских чиновников с членами избирательного штаба Трампа. Эриксон также ранее заявлял, что работал советником команды Трампа. Бутина же работала с сотрудников российского Центробанка Александром Торшиным, соратником президента Владимира Путина. Торшин встречался с сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим в кулуарах съезда Национальной стрелковой ассоциации в 2016 году. Поговаривают, что именно Бутина организовала эту встречу.

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