Сестра Жанны Фриске похудела на 10 килограммов и преобразилась

Сестра Жанны Фриске поделилась в Инстаграме приятной новостью: ей удалось похудеть на 10 килограммов. Останавливаться на достигнутом Наталья Фриске не собирается – она намерена сбросить еще 4 килограмма. А чтобы закрепить промежуточный результат в памяти своих фолловеров, сестра поп-звезды показала снимок в бикини. Наталья вместе с мужем отдыхает сейчас на Шри-Ланке, и селфи в купальнике она сделала по дороге на пляж.

На своей страничке Наталья опубликовала коллаж в стиле «до» и «после». На первом фото она снята до похудения, на втором – сейчас, после того, как она избавилась от десятка лишних килограммов. Результат действительно впечатляет. В комментариях подписчики Натальи пишут, что теперь она еще больше походит на покойную сестру.

Фото: Инстаграм.

- Не особо придерживалась диет – просто правильное питание и спорт, - написала Наталья Фриске в Инстаграме. – Я безумно рада тому, что взялась за себя. Очень долго не могла начать тренировки.

Сестра певицы рассказывала ранее, что из-за перенесенного стресса, связанного со смертью Жанны и последующими скандалами, у нее начался гормональный сбой. Но сейчас, похоже, все наладилось. А отдых и правильное питание помогли расстаться с лишним весом.

- Стараюсь каждое утро начинать с прогулки по пляжу быстрым шагом и зарядки. В Москве не могу себя заставить пойти в зал без тренера, а тут одной заниматься одно удовольствие наедине со своими мыслями, прям идеально, - рассказала Наталья в Инстаграме. - После всего этого вкусный завтрак, и день начинается прекрасно.

Фото: Инстаграм.

Напомним, с 2007 по 2008 год Наталья Фриске пела в составе группы «Блестящие». Но, в отличие от сестры, она продержалась на сцене только год, не выдержав изматывающего гастрольного графика.

Возможно, похудеть Наталья решила еще и потому, что готовится к новой роли. Отец певицы Владимир Фриске рассказывал «Комсомолке», что планируются съемки биографического фильма о Жанне. Сценарий уже почти готов, и есть заинтересованные люди, готовые выступить спонсорами проекта. В качестве претендентки на роль Жанны Владимир Борисович называл «КП» свою младшую дочь Наталью.

- Жанну в картине, вероятнее всего, сыграет Наташа. Мы рассматривали кандидатуры разных актрис, но все было не то, - рассказал отец певицы. - Наташа похожа на Жанну, она выступала на сцене, пела, умеет держаться перед камерой. Уверен, у нее получится. Вообще роль Жанны исполнят несколько человек. Поскольку на экране предстанет Жанна в детстве, юности, то будут найдены девочки на эти роли.

friske_natalia Жанна Фриске с мамой и сестрой Натальей.

Жанна Фриске умерла от рака 15 июня 2015 года, ей было 40 лет. Сестра Наталья вместе с мамой и отцом до последних дней заботились о Жанне и ее маленьком сыне Платоне.