Первый художественный фильм о Жанне Фриске: певицу сыграет ее сестра Наталья

СЕГОДНЯ 01:26 2018-09-13T01:43:02+03:00

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Друзья и близкие Жанны Фриске хранят память об ушедшей из жизни исполнительнице. Напомним: артистка умерла от рака 15 июня 2015 года - ей было 40 лет.

- Про Жанну снято много документальных фильмов, - рассказал «Комсомолке» отец певицы Владимир Фриске. - Но художественный фильм будет первым. Работать над ним я доверил нашему хорошему знакомому, сценаристу и писателю Геннадию Куркину. Он родом из Риги, сейчас живет в Германии, пишет сценарии для западных компаний, работал и с Голливудом. Он хорошо знал Жанну, общался с ней. Геннадий еще при жизни Жанны писал о ней книгу, собирал сведения, беседовал с ней и ее подругами. Книгу о Жанне он планирует выпустить одновременно с фильмом. Возможно, он же будет и режиссером. Геннадий берет на себя и организацию проката будущего фильма - его покажут не только в России, но и в Европе.

- Кто финансирует проект?

- Пока это в стадии переговоров. Возможно, им будет заниматься телеканал «Россия». Хотя интерес проявили Первый канал, НТВ. Есть спонсор, который тоже готов финансировать картину, этот человек знал Жанну и уважал ее.

- А кто заплатил за работу сценаристу?

- Я. Отправлял автору в Германию 2 - 3 тысячи евро в месяц. Он брал символическую оплату, работал больше из любви к Жанне.

Наталья моложе Жанны на 11 лет.Фото: PHOTOXPRESS

«Наташа похожа внешне и характером»

- К съемкам мы планируем приступить в следующем году. Детали не раскрываем, но один секрет могу приоткрыть: Жанну в картине, вероятнее всего, сыграет Наташа (Наталья Фриске, младшая сестра певицы. - Ред.). Мы рассматривали кандидатуры разных актрис, но все было не то. Наташа похожа на Жанну, она выступала на сцене, пела, умеет держаться перед камерой. Уверен, у нее получится. Вообще роль Жанны исполнят несколько человек. Поскольку на экране предстанет Жанна в детстве, юности, то будут найдены девочки на эти роли.

- А вы сыграете в фильме самого себя?

- Нет. Мне уже поздно сниматься. На роли родителей подберут похожих артистов.

- Роль Платона, сына Жанны, предусмотрена?

- Да. По сюжету у нее родится сын, но кто отец ребенка, останется за рамками фильма. Акцент будет сделан на том, что малыш станет для заболевшей Жанны главным стимулом бороться с недугом. В фильме покажут момент крещения Платоши в Латвии, когда Жанна уже болела. И как она вновь и вновь приходила в тот храм, просила Бога об исцелении.

- Увидят ли зрители на экране Дмитрия Шепелева?

- Скорее всего, фильм обойдется без него. Такое пожелание я высказал.

В фильме решили обойтись без Дмитрия Шепелева.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сценарий фильма написан от первого лица: сама Жанна вспоминает свою жизнь, начиная с детства. Сценарист был свидетелем многих вещей и все это пропустил через сердце. Например, он описывает, как Жанна после лечения в США жила в Юрмале и ей на время стало лучше. Как она заново научилась ходить, похудела, начала плавать... Как Павел Воля с женой Ляйсан Утяшевой к ней приезжали и Паше удалось рассмешить Жанночку. Встреча с Киркоровым у нее там была, с Лепсом. Ее воодушевляли эти встречи. Очень верила в свое исцеление…

- Кто будет играть поп-звезд - тот же Киркоров, Лепс?

- Это уже как создатели договорятся.

«Как шест проглотила»

По словам Владимира Фриске, Жанна с детства привыкла добиваться своего.

- Когда ее любимый щенок заболел и ветеринары от него отказались, мол, не жилец, Жанна сутками возле него сидела, давала лекарства и вытащила с того света. Думаю, этот момент попадет в фильм, - говорит Владимир Фриске.

Мало кто знал, что Жанна была превосходной пловчихой. Я брал дочку и ее подружку Наташу Волохову в лодку, заплывал подальше от берега и кидал их в воду. Они быстро научились плавать и не боялись глубины. А потом Жанна так плавала, что меня, выросшего в Одессе и чувствующего себя как рыба в воде, обгоняла. Выигрывала на школьных соревнованиях. У нее был чемпионский характер.

В юности я водил Жанну на разные кастинги, в том числе на «Мосфильм», но с актерством у нее не задалось. Помню первые ее выходы в составе группы «Блестящие»: она словно шест проглотила, перепуганная, зажатая. Очень смущалась. Но потом научилась справляться с волнением. Хотя в жизни оставалась немножко застенчивой. Жанна иногда говорила полушутя, что доживет до глубокой старости и станет этакой веселой старушкой, возле которой будут бегать внуки. Она слишком любила жизнь и не собиралась умирать. Надеюсь, что фильм получится таким же жизнерадостным и душевным, какой была сама Жанночка.

Сейчас мне еще некогда вплотную заниматься фильмом, потому что идут суды. Я хочу их завершить и очистить наше имя от всех наветов, доказать, что никаких денег на лечение дочери мы не присвоили. Потом я полностью буду заниматься только памятью Жанны. Сценарий готов, спонсоры найдены. Все ждут моей отмашки.

КСТАТИ

Онкоцентру дадут ее имя

- В Новой Москве мой знакомый строит онкологический центр, которому присвоят имя Жанны. Бизнесмен попросил у меня на это разрешения, я дал согласие, - делится планами Владимир Фриске. - Жанна многих вдохновляла своим примером и стала символом борьбы с раком. Также мы планируем создать благотворительный Фонд в поддержку онкобольных детей, им будет заниматься дочка Наташа. Потом она передаст это дело Платоше. Хочу, чтобы внук знал, какой замечательной была его мама.

Жанна Фриске в составе группы "Блестящие"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Бандиты ударили кастетом

- В фильме будет отражен трагический момент начала 2000-х годов, - продолжает Владимир Фриске. - Жанна, уже известная солистка «Блестящих», возвращалась с гастролей. Бандиты в масках напали на нее на 13-м этаже, когда она вышла из лифта. Ударили кастетом по переносице. Дочь показала, где лежат деньги. Они забрали наличные, золото, положили ей мокрое полотенце на нос - видимо, пожалели, понимали, как важно лицо для артиста, и ушли... Потом Жанна долго лечилась, нос ей по косточкам доктора собирали. У нее была горбинка на носу, а после операции он стал прямой, ей понравилось. Посмеивалась: «Все что ни делается - к лучшему». А журналисты писали: мол, Жанна Фриске решила сделать пластику, чтобы улучшить внешность. После того нападения дочь переехала на другую квартиру, ей наняли охрану.

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