Итоговое школьное сочинение: собственные рассуждения заменили шаблоном

Обязательному итоговому сочинению – пять лет. Его уже по традиции пишут в первую среду декабря. В этом году она выпала на 5 декабря.

Студенты-первокурсники Высшей школы экономики – будущие журналисты, которые сами год назад корпели над сочинением, на этот раз уже со стороны постарались разобраться, достигло ли новое школьное испытание целей, ради которых задумывалось. Они расспросили выпускников и учителей о том, что вышло на самом деле. И подготовили ответы, основываясь на своем опыте и на рассказах о том, как писали сочинение-2018.

Про темы

Напомним: темы сочинений составлены так, чтобы дать школьникам максимальный простор для рассуждений. В них и намека нет на то, какие именно произведения нужно использовать. Вот лишь несколько вариантов, которые предлагались в этом году:

- Что важнее для детей: советы родителей или их пример?

- Всякая ли мечта достойна человека?

- Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека?

- Как искусство помогает понять действительность?

- Какие жизненные впечатления помогают верить в добро?

Темы глубокие и взрослый человек философского склада мог бы легко написать докторскую диссертацию. От ребят же требуется весьма скромное эссе.

Литература – только из программы?

Катя:

- Можно использовать всё что угодно из литературы - от народных сказок до иностранной литературы. Это даже поощряется, потому что самим проверяющим не особо интересно через одно читать одни и те же аргументы про Обломова, Гринева, Базарова. Я использовала «Грозовой перевал» Эмили Бронте, «На дне» Максима Горького, «Войну и мир» Льва Толстого.

Аня:

- Некоторым учителям не нравится, когда используют произведения не из программы. Тут многое зависит от того, какие цели они ставят. Некоторые натаскивают школьников на декабрьское сочинение по образу и подобию ЕГЭ.

Лиза:

- Я использовала цитаты из художественных фильмов. Вот за это мне попало. А они мне нужны были, чтобы во ВГИКе добавили баллы за итоговое сочинение.

Аня:

- Однозначно рамки итогового сочинения немного расширились по сравнению с тем, как все проходило несколько лет назад. (Нам об этом учитель рассказывал). Теперь дают больше свободы для творчества. Хотя все равно многие учителя старой закалки карают за уход от шаблона. И во время подготовки заставляют набить руку на универсальных заготовках-рассуждениях, которые можно использовать, когда пишешь на любую тему.

Получить зачет– проще простого

Аня:

- Если просто нужен зачёт, можешь сильно не волноваться. Даже самые слабые сочинения учителя стараются «натянуть» на зачёт. Свои же проверяют.

Миша:

- То, что за сочинение ставят зачет/незачет, подчеркивает его формальность. Оно важно только для тех, кто хочет поступать в гуманитарные вузы, на журналистику, на филологию. Вот им нужно постараться - писать свободно, привлекать историко-культурный контекст, подбирать нестандартные аргументы. За хорошее сочинение приемная комиссия имеет право накинуть несколько баллов, которые могут отделять поступление на бюджет от коммерческого приема. В МГУ за хорошо написанную работу добавляют три балла к сумме ЕГЭ, а ВШЭ - целых 10 баллов.

А нужен ли этот стресс?

Аня:

- Я вообще против декабрьского сочинения. Это лишний стресс для ребенка. Я не против экзаменов. Но против того, чтобы учителя давили на детей, гнобили учеников за оценки, а экзамен делали смыслом жизни.

Катя:

- Сочинение, мне кажется, единственный более-менее нормальный экзамен. Но некоторым людям его писать слишком сложно. Темы иногда заворачивают такие, что невозможно подобрать к ним аргументы из тех, которые школьник заготовил.

Аня:

- Я расспросила двадцать одиннадцатиклассников. Только двое отозвались об экзамене хорошо. Все остальные высказались негативно отметив, что «подготовки к ЕГЭ выше крыши, а тут еще к этому готовиться и переживать», «нет смысла в этой проверке, так как она не показывает знания и умения анализировать текст» и «эта работа - просто проверка умения заучить наизусть шаблон и вставить его в итоговое сочинение, ведь многие учителя дают «рыбу», по которой необходимо написать все».

ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Имитация и формализм

Прокомментировать декабрьские экзамен мы попросили учителя-словесника, доцента НИУ Высшая школа экономики Михаила Георгиевича Павловца:

- Есть существенное противоречие между тем, как это сочинение задумывалось и тем, как это было воплощено.

Задумывалось, напомню, по поручению президента, чтобы результаты этого итогового сочинения учитывались бы наряду с ЕГЭ при поступлении. В основе лежит очень важная мысль: человек, который заканчивает школу, должен уметь выражать свои мысли в письменном виде. Мы знаем, что образовательные системы многих стран строятся как раз на том, что человек, поступая в вуз, пишет вступительное эссе. Если бы наше итоговое сочинение обладало такой же функцией, то в нем бы был смысл.

По идее, ты должен писать эссе, которое связано с выбором твоей профессии, твоими интересами. Если бы будущий экономист писал, например, о моральном аспекте денег, а будущие биологи, например, о проблеме экологии, нравственных проблемах клонирования или о роли стволовых клеток в современной цивилизации, — это было бы очень интересно. И специалисты из университета, в который хочет поступить такой ребёнок, видели бы, что абитуриент интересуется выбранной им наукой, глубоко в теме и явно мотивирован на получение образования.

Здесь же тайные и не очень тайные цели были другие: путём дополнительного экзамена заставить детей читать книги. Но вот вопрос: можно ли заставлять читать, не создавая при этом благоприятные условия? Не понимая о том, что чтение вообще — это о свободе человека. Это выбор, это удовольствие, а вовсе не принуждение и не попытка, прочитав что-то, получить дополнительный балл при поступлении.

Все это вырождается в формализм, догматику и имитацию — прямо противоположное задуманному.

Ребята вместо того, чтобы рассуждать на темы, которые их действительно волнуют, в совершенно искусственных условиях пишут текст, на тему которой они больше никогда в жизни не будут думать.

Они делают то, что не имеет никакого смысла и не связано с их жизнью. Никогда в жизни человек не будет письменно рассуждать на этические темы, например, хорошо ли хранить верность в браке или стоит ли прощать предательство друга, и при этом иллюстрировать примерами из русской классики или других художественных произведений.

Опять - хотели как лучше, а получилось как всегда. Мы получили поток из текстов, которые бедным экспертам невозможно воспринимать в таком огромном количестве. Они по-настоящему шалеют от однотипных, бедных по языку, по мысли, совершенно фальшивых, неискренних сочинений. Видно, что и сами ребята, которые это пишут, морально страдают, потому что их вынуждают лицемерить, имитировать творческий процесс. В общем, если говорить об итоговом сочинении как о воспитательном процессе, то оно явно пошло не по тому пути.

Над материалом работали Екатерина Кожанова, Анна Мишанина, Елизавета Вальцова, Елизавета Зуева, Анастасия Беликова, Михаил Бабкин.

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