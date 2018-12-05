В России выпускники напишут итоговое сочинение

СЕГОДНЯ 01:18 2018-12-05T01:18:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Выпускники российских школ 5 декабря напишут итоговое сочинение, которое станет их допуском к единым госэкзаменам (ЕГЭ). По данным Рособрнадзора, экзамен сдают около 665 тысяч одиннадцатиклассников.

Темы сочинений для различных регионов будут размещены на официальном информационном портале ЕГЭ за 15 минут до его начала по местному времени. В этом году отобрали следующие пять тем итогового сочинения: "Отцы и дети", "Мечта и реальность", "Месть и великодушие", "Искусство и ремесло", "Доброта и жестокость".

Экзамен стартует по всей стране в 10:00, на выполнение задания отведут четыре часа. Кроме того, примерно 13,5 тысяч выпускников школ с ограничениями по здоровью в среду будут писать изложение. Для них время экзамена увеличено на полтора часа, говорится на сайте Рособрнадзора.

Выпускникам запрещено проносить средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки, собственные орфографические и толковые словари. Также участники не имеют права пользоваться текстами литературных источников. Нарушителей выведут из аудитории и не разрешат завершить работу.

Те ученики, которые получат низкие баллы за свое сочинение или не завершат его написание по уважительным причинам, смогут пересдать экзамен 6 февраля и 8 мая 2019 года.