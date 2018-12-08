СЕГОДНЯ 07:34 2018-12-08T07:34:46+03:00

В Росрыболовстве заявили о резком падении цен на красную икру Фото: Олег ЗОЛОТО

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Глава Росрыболовства Илья Шестаков, общаясь с журналистами во время своего визита в Приморский край, заявил, что в декабре этого года цены на красную икру в России снизились вдвое.

«Цена на икру горбушевую снизилась в два раза благодаря улову лососевых. Мы за всю историю наблюдений поймали рекордный объем в 675 тысяч тонн», - приводит слова руководителя Федерального агентства по рыболовству РИА Новости.

По словам Шестакова, все это результат тех усилий, которые предпринимаются органами по рыбоохране. «Это заполняемость нерестилищ, регулирование, отмена дрифтерных сетей, все это приводит к таким результатам», - уточнил чиновник.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в этом году российское правительство разработало поправки к законопроекту «О любительском рыболовстве». В частности, кабмин решил отменить платную рыбалку и выдавать рыбакам-любителям именные разрешения.