Впервые став отцом, Влад Топалов презентовал детскую книгу

После рождения сына (первенца певцу родила телеведущая Регина Тодоренко) Влад Топалов посетил вечер, посвященный презентации нового сборника стихов «Мандарины-хулиганы и другие истории Хитрого кота» детской поэтессы Светланы Егоровой.

А семья Влада и Регины стала послом этой книги.

На торжественное мероприятие были приглашены маленькие друзья поэтессы — подопечные благотворительного фонда «Подарок Ангелу».

Гости мероприятия смогли первыми услышать стихи из новой книги, стать героями их сюжетов вместе с большим Хитрым котом, принять участие в завораживающих фокусах иллюзиониста Сергея Сафронова, который, кстати, стал ведущим этого вечера. Влад исполнил несколько песен, включая новый хит «Там, где ты», в написании слов для которого приняла участие сама поэтесса.

Поэтесса Светлана Егорова.

— Для меня всегда радостно и волнительно иметь возможность пообщаться со своими читателями! С помощью стихов мы вместе с моим Хитрым котом поделились с гостями новыми историями, и вечер получился просто волшебным! — говорит Светлана Егорова. — Я счастлива также, что мое мероприятие посетили подопечные благотворительного фонда «Подарок Ангелу», за жизнью которых я слежу и стараюсь принимать в ней самое активное участие. Улыбки на лицах этих детей, а также улыбки их родителей действительно дорогого стоят.

Влад Топалов исполнил несколько песен, включая новый хит «Там, где ты».

— Светлана Егорова — автор детских стихов, от которых мы с Региной в восторге! — поделился с «КП» Влад Топалов. — Мы на удивление легко нашли общий язык. Хитрый кот и его истории мне уже хорошо знакомы, можно сказать, что мы с ним добрые друзья. В последнее время я часто выступаю перед детской аудиторией и с удовольствием читаю стихи Светланы. И сегодня мне было очень приятно снова прочесть пару стихов для юных читателей! Вижу реакцию и искренне радуюсь — ребятам интересно и весело.

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