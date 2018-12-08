Умерла Людмила Алексеева - известная правозащитница, глава Московской Хельсинской группы

В субботу, 8 декабря, умерла Людмила Алексеева - известная правозащитница, одна из основателей Московской Хельсингской группы. О ее смерти сообщили в пресс-службе Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Известно, что Людмила Михайловна скончалась в одной из палат московской городской клинической больницы № 15, куда ее уже не раз доставляли из-за проблем со здоровьем. На момент смерти правозащитнице был 91 год.

"В последнее время ей было уже трудно справляться с болезнью", - приводятся слова главы СПЧ Михаила Федотова на сайте совета.

О дате и месте похорон будет сообщено позднее.

Сайт kp.ru писал о том, что Людмила Алексеева является автором более 100 работ по вопросам прав человека. В прошлом году она была удостовена Государственной премии России за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности.