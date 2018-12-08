Путин выразил соболезнования родным и близким Людмилы Алексеевой

8 Дек. 23:44 2018-12-08T23:44:19+03:00

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Президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования родным и близким известной правозащитницы Людмилы Алексеевой, умершей 8 декабря.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, подчеркнув, что президент «высоко ценил вклад Людмилы Алексеевой в становление гражданского общества в России, чрезвычайно уважал ее принципиальную позицию по многим вопросам жизни нашей страны».

«Владимир Путин отправил телеграмму соболезнования родным и близким Людмилы Алексеевой», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, старейшая советская и российская правозащитница, одна из основателей Московской Хельсингской группы Людмила Михайловна Алексеева скончалась в возрасте 91 года в московской городской клинической больнице № 15, куда ее уже не раз доставляли из-за проблем со здоровьем. До последних дней своей жизни она оставалась активной и деятельной.