2018-12-09T14:29:06+03:00
Политика

Чубайс призвал общество благодарить олигархов

Откровенность глумления над страной по причине личной безнаказанности – визитная карточка «реформатора 90-х»
Александр ГРИШИН@orgstrukОбозреватель
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Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс.Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс решил словить хайпа. Видимо, подумал, что градус ненависти по отношению к нему в российском обществе опустился до неприличных показателей и что надо поднять его до привычных показателей, восстановить статус-кво. И выступил с явно провокационным заявлением на Общероссийском гражданском форуме.

- Общество, в моем понимании, глубоко инфантильно, оно вообще за 25 лет не удосужилось даже сказать «спасибо» бизнесу один раз за все, что бизнес сделал в стране, – заявил он в ходе дискуссии «Бизнес – общество – власть: старые проблемы, старые ожидания».

Да чур меня! Не ослышался? Нет ли тут ошибки? О каком бизнесе в какой стране идет речь? Оказывается, все по-чубайсовски правильно. А что же такого сделал бизнес, что достойно нашей благодарности? У Чубайса есть ответ и на этот вопрос.

- Он страну отстроил. Он восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия, он вернул зарплату людям, он наполнил бюджет деньгами. Он создал источники для того, чтобы наша интеллигенция получала средства на поддержку культуры, науки, образования, - считает Чубайс и конкретизирует, какому именно бизнесу надо бы, по его мнению, «поклониться в ножки». - Это все — бизнес российский. Это все сделали те, кого общество обзывает олигархами. Другого слова не придумали даже. Язык отражает мышление. Доброго слова о бизнесе нет у общества.

Благодарить российских олигархов – такой посыл уже не хайп, а хайпище. Потрясающая наглость, на которую сразу даже и не знаешь, что возразить. Лучшая аналогия в этом случае, когда в ваш дом пришли бандиты, вытрясли все, что вы нажили честным трудом, изнасиловали вашу сестру, пристрелили родителей, изувечили вас самих, спалили ваш дом, а потом еще и обиделись, что вы не выражаете им благодарности. За то, что они вас не добили до конца.

А кто же это «безнадежно обрушил советские предприятия», которые в речи Чубайса как бы обрушились сами? Чубайс и его команда. Кто выбрал мошенническую схему проведения приватизации, стремясь создать класс собственников любой ценой из любого человеческого материала, чтобы забить как можно быстрее гвозди в крышку гроба коммунистических идей? Так ведь они же. Кто создал олигархов в России, которые бессовестно присвоили себе результаты труда десятков миллионов людей на протяжении десятков лет? Ответ тот же. Это уже сами олигархи выбросили на улицу десятки миллионов трудоспособных людей, высококлассных специалистов. И стали апологетами «дикого» капитализма, обрекая на выживание и смерть десятки миллионов своих сограждан. Но правила игры, а вернее, их отсутствие, благословил все тот же Чубайс с его соратниками.

Сотни миллиардов, если не триллионы выведенных из страны долларов – спасибо вам, олигархи. Благодарность Анатолию Борисовичу. Сотни и тысячи разрушенных или заброшенных недостроев фабрик и заводов по всей стране – слава Чубайсу и олигархам! Миллионы нерожденных – не знаю, как тут еще выразить благодарность. Гигантские воровство и коррупция при разворовывании страны, которое государство не знало даже в самые вороватые застойные годы. Литературных слов не хватит для благодарности, а матерными, к сожалению, писать нельзя.

Потом, слава Богу, к власти пришли другие. Те, кто попытался объяснить «заслуженным олигархам», что правила игры все же существуют, и начал восстанавливать разрушенное Чубайсом и его командой под видом реформ. И вот теперь идеолог разрушения 90-х сожалеет об отсутствии благодарности и «инфантилизме» общества, которое не забыло и ту «эпоху бартера», когда у населения элементарно не было никаких денег, а олигархи, на украденные у государства же деньги, выстраивали свои империи, купались в роскоши, сбрасывая крохи с барского стола удобным для них деятелям культуры, и хоронили науку и образование..

И не стоит уповать, что он не знает, как к нему относятся в России, и не ведает, что творит. Все он прекрасно знает. И про массовое сочувствие народа к полковнику Квачкову. И про то, что даже в самых глухих и отдаленных деревнях России самых наглых и бесполезных рыжих котов по-прежнему продолжают называть Чубайсами. И все ведает. И, скорее всего, этим спичем он рассчитывал поднять волну народного гнева. Даже, допускаю, не столько против себя лично, сколько против власти, с которой продолжает ассоциироваться, какой бы пост ни занимал. И, полагаю, не случайно его слова прозвучали в тот самый день, когда путин на съезде «Единой России» наставлял не очень сообразительных партийцев: «Никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне - и на самом верхнем, и на самом нижнем, муниципальном, потому что это, во-первых, вредно для страны, это несправедливо в отношении людей, это просто опускает всю партию ниже плинтуса». Уберите слово «партия» из предложения и сравните со словами Чубайса. Абсолютно противоположно по смыслу и звучанию выступил Анатолий Борисович. И это уже не просто троллинг.

Несправедливость и хамство – это те слова, которые были словно выписаны на знамени, которое, надеюсь, выбили из рук чиновника, но нашелся человек, который не побоялся его подобрать и сделать свои девизом. Провоцирование и углубление дальнейшего раскола – цель понятна, а выходить на линию огня Анатолию Борисовичу не впервой, особенно, в условиях личной безнаказанности.

Мне только вот одно непонятно и интересно – он действительно хочет, чтобы суд над ним, а, как минимум, отставка со всех занимаемых постов. стали всенародным праздником в России? Наверное, да. Потому что сделал для этого уже очень много. А сейчас на это еще и наговаривает.

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