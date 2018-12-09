Эксперты прокомментировали слова Чубайса о том, что россиянам стоит поблагодарить бизнесменов

На полях Общероссийского гражданского форума председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что граждане России должны быть благодарны бизнесу то, что предприниматели сделали для страны.

"Общество, в моем понимании, глубоко инфантильно, оно вообще за 25 лет не удосужилось даже сказать "спасибо" бизнесу один раз за все, что бизнес сделал в стране", - сказал Чубайс.

Мы попросили экспертов прокомментировать это высказывание.

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Высказывание господина Чубайса о том, что «инфантильный» социум за 25 лет так и не удосужился сказать «спасибо» бизнесу за то, что тот сделал для страны, имеет второе дно. Потаенный его смысл вот в чем. Чубайс, говоря по-простому, переводит стрелки с коррумпированного кланового чиновничества, которое на протяжении 25 лет устанавливает правила игры для бизнеса и позволяет ему грабить страну, и с власть предержащих - собственно на бизнес, да что там — на самого себя. На Чубайсе пробы ставить негде, а бюрократии профит. Он никогда не скрывал, что приватизация, залоговые аукционы, реформа электороэнергетики и прочие его «достижения» были направлены на то, чтобы выбить прежде всего финансовую почву у социального протеста, у «красных директоров». Для того, чтобы, как он выразился, забить последний гвоздь в крышку гроба коммунизма. Он успешно это сделал. Разговоры о том, что Россия должна быть свободной, процветающей, экономически развитой, конечно, были - но постольку-поскольку. Главной задачей Чубайса было удержать власть. Сделал он это? Вне всякого сомнения. Мало того, он добился того, что правила игры, установленные в 90-е, а именно — грабь и тащи сколько можешь, - были пролонгированы и на два десятилетия 21 века.

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Насколько я понимаю, он говорил о «спасибо» для олигархов. Для меня существует «бизнес» в уничижительном смысле и реальное предпринимательство. Люди, которые получили различными способами имущество и потом вкладывают в него деньги, зачастую средства налогоплательщиков, которые ошибочно называются государственными — это одна история. Нам не нравится, что все это становится типа «государственным бизнесом». Не скажу, что такому «бизнесу» все должны быть благодарны. А вот предпринимателю, который обслуживает тебя в кафе, парикмахерской, строит тебе дом — вот в этом контексте да, можно говорить о благодарности от общества. Но такого контекста я в заявлении Чубайса не услышал. Нужно четко отделять тех, кто получил бизнес, от тех, кто его создал.

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Чубайс, безусловно, прав. Общество, в котором он до сих пор находится во главе корпорации — про такое общество самое мягкое, что можно сказать, - оно инфантильно.

У нас много тех, кто ведет бизнес честно и добивается хороших результатов — они в России вызывают уважение. Но в силу олигархического устройства общества, которое, кстати говоря, заложил сам Чубайс вместе со своими реформаторами, осуществляя дружескую приватизацию, большинство бизнесменов, честно ведущих дела, не имеет возможность победить в конкуренции, значимым компонентом которой является теснейшая связь с государством.

Репутация бизнеса в целом сильно подорвана. Слово предприниматель воспринимается многими даже в либеральных кругах, как синоним слова вор, и такое отношение заложил Чубайс. Потому что проведенная им приватизация разрушила отношения собственности как таковые. Россиянам было наглядно показано, что собственность это кража, особенно если это крупная собственность. Так что Анатолий Борисович пеняет не на общество а на самого себя — он говорит об оценке своей собственной деятельности.

Под флагом свободы предпринимательства в естественно-монопольной отрасли Чубайс провел реформу электроэнергетики - и превратил локомотив любой нормальной экономики в ее тормоз, сделав энергетику полем спекуляций. И общество понимает, что когда кто-то начинает говорить о свободе предпринимательства, то скорее всего, он имеет в виду свободу самого наглого и разрушительного воровства. Это урок, который преподан нашему обществу, и общество его усвоило. Безусловно, это относится не ко всем. Но только люди, которые презентуют свою позицию, как господин Чубайс, оказывают гораздо большее влияние на общество, чем занятые честным трудом миллионы предпринимателей.

Сейчас господин Чубайс возглавляет Роснано. Весной этого года ФСБ пресекло попытку приватизации управляющей компании Роснано, что привело бы к выводу из-под государственного влияния активов этой корпорации на 147 млрд руб. До 2011 года государство вложило в Роснано более 130 млрд рублей, до 2018 - более чем на 250 млрд рублей, в том числе и государственных гарантий. Всего государство вложило в Роснано сумму, в 2,6 раза превышающую сумму активов, которые создал Чубайс. Это наглядно показывает, что то, чем он занимается, является не созиданием, а разрушением общества. И когда люди с его результатами и репутацией начинают рассказывать о предпринимательстве, то в сознание общества впечатывается: предпринимательство - это разрушение, уничтожение ценностей, созданных усилиями всей страны, подобное тому которое демонстрирует Чубайс.

Безусловно, это неправда. Предприниматели стремятся быть честными, но регулирующая система, с момента своего создания изуродованная такими людьми, как Чубайс, мешает честным предпринимателям и поощряет мошенников.

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