Как дети Лепса, Басты и Кожевниковой повеселились на закрытой Tatler-елке

За последние несколько лет холдинг Conde Nast охватил всю свою аудиторию - состоятельных дам, джентльменов, детей-подростков и самых маленьких героев. Малыши, конечно, ни на какие премии не ходят - им это пока не интересно. Поэтому для них в конце года проводят новогоднюю елку со всевозможными активностями и угощениями. Пока мамы и отцы в сторонке угощаются шампанским и легкими закусками, их чада веселятся в компании сверстников.

Детский праздник прошел в здании особняка Спиридонова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году дебютанткой бала «Татлер» стала дочь Григория Лепса, Ева. Она-то и проложила своей семье светскую дорожку на мероприятия издательского дома. На елке семья Лепсверидзе (настоящая фамилия певца) появилась практически в полном составе. Супруга Григория, Анна Шаплыкова, чуть ли не впервые вывела в свет всех своих детишек - дочерей Еву и Николь, и сына Вано. Малыши стеснялись и жались к маме. А Ева, солистка группы «Космос girls», вела себя независимо.

_lepsanna Супруга Григория Лепса Анна с дочками Евой и Николь, и сыном Вано.

Праздничная атмосфера.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С дочкой Василисой пришла и супруга рэпера Басты, Елена Пинская. Девочка не стала теряться и радостно прыгала на кровати-батуте вместе с другими детишками.

Мария Кожевникова появилась в «фэмили-луке» со своим сыновьями Максимом и Ваней, подобрав платье в тон костюмчикам отпрысков. Ее малыши с удовольствием покатались на мини-катке, а потом посмотрели представление.

Мария Кожевникова с сыновьями Максимом и Ваней.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В свет вышло и семейство Юдашкиных. Дочь кутюрье, Галина, в конце марта родила второго сына, и решила, что лучшего светского повода показать младенца общественности не придумать. Крошечный Аркадий вёл себя прилично, щипал новогоднюю красавицу-елку, привезённую из Дании, и на огромное количество народу особо не реагировал.

Галина Юдашкина, ее супруг бизнесмен Петр Максаков и сыновья Анатолий и Аркадий. ФОТО Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Певица Жасмин с дочкой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди звёздных гостей мы заметили супругу футболиста Юрия Жиркова, Инну с дочкой, Юлию Барановскую с сыновьями, певицу Жасмин с дочкой, Риналя Мухаметова с супругой и маленькой Эвией.