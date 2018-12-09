Сергей Степашин: «Я говорил отчиму Кокорина: с деньгами поосторожней, развратите паренька»

- Сергей Вадимович, стадион «Динамо» сдан. Когда первый футбольный матч?

- В январе, по-моему, должен состояться первый хоккейный. Валерий Шанцев (генеральный директор хоккейного клуба «Динамо» (Москва) - Ред.) уже об этом сказал. В феврале -футбольный. У нас там уникальная арена, лучшая в стране с точки зрения ее использования. Там можно одновременно проводить футбол и хоккей, баскетбол. Это уникальные два зала. Один закрытый, другой открытый. Хоккей будет, скорее всего, в январе. И в следующем году мы будем играть футбольный матч. Кто-то сказал, что стадион будет открываться весной чуть ли не матчем «Динамо» со «Спартаком». Подробностей еще сказать не готов. Но ЗОС они получили. Стадион пущен.

- Говорят, что стадион клубу не принадлежит.

- Нет.

- И футболистам придется платить огромные деньги за аренду.

- Клубу он, к сожалению, не принадлежит. Почему я ушел из наблюдательного совета «Динамо»? Вся эта история, которая длилась несколько лет, привела к тому, что мы там почти все потеряли. Собственность, земля и стадион принадлежит ВТБ. Они туда вложились.

А что касается огромной ренты, это неверно. Есть определенные договоренности. Они были до того, как я еще этим занимался. Сейчас не занимаюсь, слава богу. Насколько я знаю, сейчас идет притирка. Банк хочет побольше, клуб тоже хочет что-то получать от этого. Разговор о том, что это разорит клуб и он не сможет из-за этого играть, это неправда.

Есть симпатичный пример, но он, к сожалению, для ВТБ не проходящий. Как было сделано в Петербурге? Стадион на Крестовском острове строил город, а не не Газпром. И вложил туда очень много денег. Чей стадион сейчас?

- Города.

- Нет. «Зенита». Вот тебе. Хороший пример.

- Одной из самых горячих тем в спорте остается арест Кокорина и Мамаева. Может, главная ошибка Кокорина в том, что он ушел из «Динамо»? Там бы ему не дали так хулиганить.

- Абсолютно. Кокорин был у меня в Счетной палате. Вместе с отчимом. Я тогда отчиму прямо в глаза сказал: с деньгами поаккуратнее, развратите вы паренька. А что касается ухода из «Динамо», смешно сейчас говорить, было бы или не было бы... но с футболистами надо везде работать. И то, что у «Зенита» очень легко получается – купить, перекупить – это тоже пример. С другой стороны, ты взрослый человек.

Знаете, не как министр, юрист, а как болельщик, человек и мужчина скажу. Если бы была просто драка, мужик на мужика, напихали друг другу даже стулом по голове, но в драке один на один, то проехало бы. Но я же видел всю эту запись. Когда этого водителя как волка гнали! Били по лицу. Вот это не пропустить.

Мне отец рассказывал в детстве… Как они дрались в Собинке одни на других.

- Стенка на стенку.

- До первой крови. А если упал, то не бить. Все. Ты не мужик. Ребята из «Зенита», мужиков воспитывайте. У нас ни одного ленинградца в «Зените» не играет.

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