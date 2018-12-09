Почётный консул ДНР во Франции Юбер Файяр: «Обвинения Украины в причастности Донбасса к протестам «Жёлтых жилетов» — бред»

В любой непонятной ситуации ищи «руку Кремля». Именно так решили поступить украинские политики, обвинив ДНР (и, соответственно, Россию) в разжигании митингов движения «Жёлтые жилеты» во Франции. Там, напомним, уже полтора месяца тысячи людей выходят на улицы, требуя у президента Эммануэля Макрона отменить повышение акциза на автомобильное топливо и вернуть налоги для богатых.

Ну и ладно бы, массовые митинги, переходящие в смену режима, случаются у французов с немецким постоянством. (Последняя такая история произошла ровно 50 лет и полгода назад, в мае-1968, когда студенческие протесты привели к падению режима генерала Шарля де Голля). Но вчера в соцсетях появилось фото двух демонстрантов с Елисейских полей в центре Парижа. На мужчинах — символ протеста, те самые жёлтые жилеты. А в руках — флаг ДНР.

Однако на Украине эту шутку восприняли чересчур буквально. «Москва хочет дезорганизовать Европу и посеять в ней хаос», — прокомментировал «фото с флагом» депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук, его цитату запостил в «Твиттере» киевский телеведущий Дмитрий Гордон. А глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василь Грицак назвал фотографию «доказательством российской гибридной агрессии».

Личности двух активистов установили быстро: это местные сторонники ДНР — Фабрис Сорлин и Ксавье Моро. Но действительно ли Донецк (и, соответственно, Москва) стоит за многотысячными митингами «Жёлтых жилетов», которые не может разогнать даже суровый французский спецназ? Этот вопрос «Комсомолка» задала почётному консулу ДНР во Франции Юберу Файяру:

— Да, действительно, пара сторонников ДНР развернула флаг республики на Елисейских полях. Но утверждать на таком основании, будто «за протестом стоят Донецк и Москва» — полный бред. «Жёлтые жилеты» — популярное общественное движение, где нет начальников и каждый — лидер. Это свойство французов: восставать против «монархической власти» в любую эпоху. Сегодня политики Пятой Республики потеряли связь с реальностью. Они даже не знают, сколько стоит литр топлива или багет в парижской булочной. В 1974 году средний доход французской семьи был таким же, как у швейцарской. Сейчас он вдвое меньше, чем там, — сказал нам Файяр. — Власти во главе с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном лишь пожинают плоды народного недовольства такой политикой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинская спецслужба обвинила российских коллег в организации протестов во Франции

Чувство небывалой гордости за всепланетное могущество Родины охватывает меня тем, больше, чем больше параноидального и шизофренического бреда несется в адрес российского руководства из ставших широко известными в последние годы адресов. Россия, которая представляет из себя региональную ржавеющую бензоколонку с разорванной в клочья экономикой (хотя какая экономика может быть у бензоколонки, да еще ржавой? – прим. авт.) устраивает масштабные вмешательства в выборы на другом конце шарика, пачками ликвидирует предателей, которых сама выслала перед тем. А теперь вот, оказалось, что Россия организовала те самые протесты, которые сейчас сотрясают Францию (подробности).