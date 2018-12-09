Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» приглашает к участию

Уже в шестой раз старшеклассники, мотивированные на инженерно-техническое и естественнонаучное развитие, смогут вживую пообщаться со своими сверстниками, встретиться с ректорами ведущих отечественных вузов и руководителями крупнейших российских компаний.

Миссия ярославского форума - помочь ребятам сформировать образ своего будущего, выбрать профессию и образовательную траекторию. Профориентация школьников – приоритет государственной политики, фундамент для построения будущего страны.

Работа Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле традиционно будет организована по 6 направлениям: Энергетика, Транспорт, Здоровье, Космос, Информационные технологии, Новые материалы. Одним из инновационных образовательных инструментов этого года станут авторские бинарные уроки от педагогов-победителей Всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего», подготовленные совместно с ведущими работодателями страны. В формате образовательного шоу в первый день Форума школьники познакомятся с вызовами, стоящими сегодня перед инновационными индустриями. С помощью самых современных digital-технологий к авторским урокам присоединится вся страна. В официальном открытии Форума ожидается участие Министра просвещения РФ Ольги Васильевой и Губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

Второй день Форума будет посвящен решениям проектных задач и демонстрациям новых образовательных форматов и виртуальных лабораторий. В режиме телемоста к лабораториям на площадке будут подключены эксперты крупнейших российских компаний (ОАО «РЖД», Госкорпорации Росатом, Госкорпорации Ростех, ПАО «Ростелеком»), которые проведут онлайн-экскурсии по предприятиям и ответят на вопросы школьников.

В третий день Форума состоятся TED-лекции Михаила Осеевского, Президента ПАО «Ростелеком»; Олега Евтушенко, Исполнительного директора Госкорпорации «Ростех»; Павла Ливинского, Генерального директора ПАО «Россети»; Кирилла Варламова, Директора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ); Андрея Комарова, Председателя Совета директоров «Челябинский трубопрокатный завод» и Бориса Добродеева, Генерального директора Mail.Ru Group.

В лабораторной зоне Форума пройдет презентация решений проектных задач, в рамках которой будет организовано подключение дистанционных команд (г. Саров, г. Иркутск) к командам школьников, присутствующих на Форуме, а также включения отраслевых экспертов, которые прокомментируют представленные школьниками решения. Ярким событием станет Торжественная церемония гашения художественного конверта с изображением символа Форума, в которой примут участие руководитель Россвязи Олег Духовницкий и Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Также состоится ректорский час с участием ведущих вузов России - Алевтины Черниковой, ректора Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», Михаила Стриханова, ректора Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Андрея Рудского, ректора Санкт-Петербургского Политехнического университета имени Петра Великого, Петра Глыбочко, ректора Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, Сергея Ерохина, ректора Московского Технического Университета Связи и Информатики, Владимира Миклушевского, ректора Московского политехнического университета, Сергея Иванченко, ректора Тихоокеанского Государственного Университета.

Главным событием Форума станет Большой открытый урок «Направление прорыва». Напомним, что в рамках проекта «ПроеКТОриЯ» первый Всероссийский открытый урок провел 1 сентября 2017 года Президент Российской Федерации Владимир Путин. За год между форумами прошли 10 Всероссийских открытых уроков с трансляцией в более чем 20 тысяч школ и получившие более 50 миллионов просмотров в социальных сетях.

В последний день работы площадки состоятся защиты детских и педагогических проектов по направлениям, в завершении которых пройдет Церемония награждения лучших школьников и педагогов.

Аккредитация СМИ до 14 декабря 2018 года.

Фото из архива Пресс-центра форума «Проектория».

Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» (ранее — «Будущие интеллектуальные лидеры России») проходит в Ярославле 11 – 14 декабря 2018 года. Мероприятие проводится в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 23 июня 2018 года №166-рп «О проведении Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». Состав Оргкомитета утвержден распоряжением Президента Российской Федерации от 18 сентября 2018 года №262-рп «Об утверждении состава Организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ».

Стратегический партнёр Форума - Государственная корпорация Ростех. Генеральные партнёры - Росатом, ОАО «РЖД», ПАО «Россети». Тематические партнеры - Госкорпорация «Роскосмос», Концерн ВКО «Алмаз – Антей», ФИОП (Группа Роснано), ГК «Р-Фарм», ФРИИ, Университет НТИ «20.35». Телеком партнёр - ПАО «Ростелеком». Диджитал-партнёр - Mail.Ru Group. Автомобильный партнёр - ПАО «АВТОВАЗ». Партнеры - ФГУП «Космическая связь», ПАО «ГАЗ», Группа ЧТПЗ, ПАО «ОАК», ГК Геоскан, ПАО «РусГидро», ГЕРОФАРМ, Центр развития экологических проектов «Чистое дело», ООО «Лоретт», COEX, Роструд, Группа компаний «Хевел». Вузы-партнеры - НИЯУ МИФИ, НИТУ «МИСИС», МГУ, Московский Политех, СПбПУ, Сколтех, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, РТУ МИРЭА, СПбГОУ ВО СПХФА.