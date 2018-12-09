Оксана Федорова показала своего мужа

Восемь лет назад «Мисс Вселенная» и телеведущая Оксана Федорова встретила своего мужа Андрея Бородина. Любимый мужчина красавицы не выходит с ней в свет, его фото нет и в Инстаграме Оксаны. Он госслужащий, в юности на серьёзном уровне занимался боксом.

В минувшие выходные Федорова сделала исключение, разместила в своём Инстаграме домашнее видео, где супруг обучает ее боксерским приёмам.

fedorovaoksana А у вас как проходят вечера?

Напомним: Оксана Федорова и Андрей Бородин воспитывают двоих детей - Фёдора и Лизу. От предыдущих отношений у Бородина есть ещё трое взрослых детей, с которыми у Оксаны прекрасные отношения. После замужества Федорова взяла фамилию мужа, по документам она теперь Бородина.

- Это мое первое осознанное чувство. Как-то я проснулась и поняла, что люблю этого человека, - рассказывала о муже в интервью «КП» Оксана Федорова. - Я очень долго его ждала… Он смог понять и принять меня такой, какой я была всегда.

Теперь я понимаю, что любовь не падает на голову из ниоткуда. Это рождается из какой-то определенной точки и потом расцветает. Мы с Андреем строили наши отношения очень бережно, по кирпичику собирали… И с каждым днем чувство развивалось по нарастающей. Когда я встретила Андрея, для меня «я» перестало существовать. Теперь есть только понятие «мы». Впервые ощутила, что у нас есть дом, семья. Я поняла, насколько приятно и правильно быть замужем. Я не беру теперь на себя функции, которые не свойственны женской природе. Не решаю вопросы, которые должен решать мужчина.

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