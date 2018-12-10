2018-12-10T14:38:01+03:00
Происшествия

Финалистку «Мисс Бум-Бум» оштрафовали на 2 млн за драку с соперницей

Но даже выплата огромной суммы не позволит нервной красотке сохранить у себя ленту победительницы [видео]
Александра ЛЯБИНА
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К ужасу организаторов и радости зрителей, красавицы померились на сцене не только формами, но и бойцовскими навыками.К ужасу организаторов и радости зрителей, красавицы померились на сцене не только формами, но и бойцовскими навыками.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Помните драку финалисток конкурса «Мисс Бум-Бум»? Если вы её видели, то такое зрелище не забывается. А если нет - наверстайте упущенное. Потасовка случилась во время объявления результатов «Мисс Бум-Бум» - конкурса для обладательниц самых аппетитных ягодиц в Бразилии. Первое место присудили 31-летней танцовщице Эллен Сантана. Но с этим была категорически не согласна 27-летняя массажистка Алини Ува.

Алини, чей зад не оценило строгое жюри, вырвала ленту у победительницы. И объявила со сцены, что среди всех конкурсанток только у неё ягодицы настоящие. А у остальных, мол, импланты.

Участницы конкурса красоты подрались из-за поддельных ягодиц.

Отобрать ленту у массажистки оказалось делом нелёгким. Спустя месяц после драки организаторы конкурса объявили, какое наказание назначили нервной красотке. Во-первых, ей влепили огромный штраф в $30 тысяч (это около 2 миллионов рублей). А во-вторых, предписали всё же вернуть ленту победительницы.

Если импульсивная Алини Ува не выплатит штраф и не вернёт ленту, то на неё подадут в суд. Будут судить за разрыв контракта и причинение ущерба имиджу конкурса. В этом случае не исключено, что наказание будет ещё более суровым.

Тройка победительниц «Мисс Бум-бум – 2018» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тройка победительниц «Мисс Бум-бум – 2018»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кстати, организаторы «Мисс Бум-Бум» заявили, что перед конкурсом каждая обладательница шикарных ягодиц проходит рентген. И если рентген высвечивает хоть грамм силикона вблизи пятой точки, девушку отстраняют от соревнований.

Ещё одна новость для всех любителей фигуристых женщин: «Мисс Бум-Бум» едет в Москву. В российской столице в мае 2019 года состоится первый интернациональный конкурс такого рода.

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