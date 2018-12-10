Почётный консул ДНР во Франции Юбер Файяр: «Макрон будет цепляться за власть до последнего и не уйдёт сам, как де Голль»

На вечер 10 декабря намечено «историческое» и «чрезвычайно важное» телеобращение президента Франции Эммануэля Макрона к народу. Повод не самый радостный: в Пятой республике уже полтора месяца продолжаются массовые протесты движения «Жёлтые жилеты».

Запалом для костра стала попытка властей поднять акцизы на топливо. В начале декабря под напором демонстрантов правительство решило отказаться от этой инициативы, но «желтожилетники» требует уже отставки Макрона и полной социальной справедливости, включая возвращение налога для богатых. Тем более, ровно 50 лет и полгода назад в Париже прогремела почти такая же «Студенческая весна»-1968, после которой тогдашний президент Шарль де Голль вынужден был подать в отставку. Так что главный вопрос сейчас: не последует ли Макрон его примеру?

— Митинги 1968 года нельзя сравнивать с нынешними, — рассказал «КП» общественный деятель и почётный консул ДНР во Франции Юбер Файяр. — То был протест сытых, движущая сила — студенты-интеллектуалы с чисто либеральными лозунгами: свобода, «запрещается запрещать», даёшь секс-революцию… А сейчас всё по-другому. «Жёлтые жилеты» вышли от безысходности, их требования — экономические. Например, моя мать отработала 40 лет и получает пенсию в 600 евро. Полвека назад наш уровень жизни был такой же, как в Швейцарии, а сейчас — вдвое ниже. Поэтому на площади выходят простые люди: работяги, фермеры — соль земли.

За границей, в том числе у русских, есть мнение, будто «Франция — социальное государство с большими пособиями». Может, и так, но эти пособия — всё больше для безработных мигрантов с детьми, наводнивших страну. И платятся они из налогов простых людей. Вот мы и вышли на улицы. Но сейчас не 68 год, и Макрон — не де Голль: не уйдёт сам, будет цепляться за власть до последнего, притом, что сам не имеет серьёзного политического и управленческого опыта. До попадания в Елисейский дворец он работал лишь финансистом в банке Ротшильдов и не отождествляет себя с народом, — полагает Файяр.

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