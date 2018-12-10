Московская пенсионерка требует выселить из жилого дома детей, больных раком

Средневековье наступило в отдельно взятом подъезде на юго-западе Москвы. Против больных раком детей взбунтовались жители в 17-этажке на улице Миклухо-Маклая. Не иначе, почитатели Геннадия Малахова с его капустным листом как панацеей от всех опасных болезней...

Старшая по подъезду Елена Аллина направила в Роспотребнадзор и несколько городских служб коллективное заявление.

«МОГУТ РАСПРОСТРАНЯТЬ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ»

Оказалось, что на девятом этаже вот уже пару лет благотворительный фонд Чулпан Хаматовой «Подари жизнь» снимает трёхкомнатную квартиру для больных раком детей. Мальчишек и девчонок в Москву везут на лечение со всей страны - в Национальный центр детской онкологи имени Дмитрия Рогачева. Некоторых ребят с мамами благотворительный фонд селит в специально снятые вокруг центра квартиры. Временно. И вот эти дети, слабенькие, с выпавшими после лечения волосами, как оказалось, пугают соседей. Так сильно пугают, что их официально требуют выселить! В рукописном заявлении, которое на текущий момент подписали уже больше 40 жильцов (всего в подъезде 68 квартир) указано, что больные раком дети... «могут распространять инфекционные заболевания».

Старшая по подъезду Елена Аллина текст писала сама, на пяти листах, и пошла с ним по квартирам. Когда итоговую резолюцию повесили у лифта, половина жильцов схватилась за голову..

- Одна девушка прибежала в слезах - «я не могла такое подписать, это же людоедство, я не читая текста подмахнула!», - рассказывает жительница подъезда Тамара Параскевас. - Я уверена, что многие из подписавших тоже ничего не читали. В то день Аллина носила два заявления. Одно - на какие-то работы по подъезду, другое - про детей. Ну многие не глядя поставили подпись.

К самой Аллиной в подъезде неоднозначное отношение. Рассказывают, что общественный пост старшей по подъезду она заняла лет пять назад. На безальтернативной основе. Просто больше никто не хотел в это ввязываться. А Елена Алексеевна взялась и развернула активную деятельность. Благодаря ее напору в управе района, как говорят соседи, на все обращения жителей дома реагируют оперативно.

Кстати, когда-то пенсионерка преподавала в школе математику. Потом занималась репетиторством на дому. А теперь с головой погружена в общественные дела.

Нам удалось застать Аллину дома. Свою позицию она продолжает отстаивать буквально с пеной у рта.

- Сюда каждую неделю прибывают онкобольные дети со всей России. И вы хотите, чтобы инфекция со всей России у нас в подъезде собиралась? - заявила Аллина корреспонденту «Комсомолки». - За два-три года это подорвёт иммунитет всех жильцов дома. Зачем здесь больные дети? Пусть их переводят в больницу. В квартире нужно проводить дезинфекцию, кварцевание.

- Подождите. Но рак ведь не вирус, он не передаётся по воздуху.

- Рак ещё толком не изучен. Врачи не знают, сколько всего видов рака существует, лекарство не найдено. И после этого онкологи рассказывают нам, что рак не заразен?!

В конце недолгой беседы пенсионерка на всякий случай говорит:

- Это заявление - не моя частная инициатива. На эту квартиру многие жаловались. Если большинство жильцов скажет, что пусть в квартире остаются больные дети, я больше не буду никуда бегать.

К слову, Аллина живет на четвёртом, а дети - на девятом. К тому же вход в каждую секцию на этаже - это огромные железные двери. Бункер. Часто ли местные жители пересекаются с живущими в трешке детьми - большой вопрос.

«НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ УГРОЗУ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ»

Впрочем, часть соседей даже после скандала по-прежнему стоят на своём - мол, у петиции правильный посыл, просто пожилая женщина добавила «несколько оборотов» от себя. В том числе про инфекцию.

- Ситуация простая: мы просто не знаем, что в этой квартире происходит, - говорит соседка Ирина. - Одно время там жили приезжие - бородатые мужчины и женщины в никабах. Потом появились дети. Нам же никто ничего никогда не объяснял! Мы видели, что в квартиру водят лысых детей в масках и они постоянно меняются. Здесь больница что ли? Естественно, мы меж собой начали возмущаться. От чего их лечат? Что за инфекция? А сейчас мы хотим совсем немного - чтобы в этой квартире соответсвующие органы повели дезинфекцию, и чтобы Минздрав дал бумагу, что эти дети не заразные!

В самом фонде «Подари жизнь» объясняют, что живущие в квартире дети, которые ходят в масках, перенесли пересадку костного мозга, прошли несколько курсов химиотерапии. Иммунитет максимально ослаблен. Им самим нельзя подхватывать никакие вирусы. Маски - как раз для защиты детей от окружающих.

- Федеральные центры просто не могут вместить всех больных, поэтому тех, кому анализы позволяют, врачи выписывают на амбулаторный этап лечения и просят приходить на процедуры и обследования каждый день, - объясняет директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова. - У большинства семей нет денег, чтобы снимать квартиры, поэтому для них это делают благотворители фонда. Это подтверждается официальными документами.

По словам Шерговой, один только фонд «Подари жизнь» снимает сейчас для семей, которым помогает, более 40 квартир в Москве.

- Когда мы только начинали свою работу, нам очень часто приходилось сталкиваться с тем, что мамы здоровых детей уводили их с детской площадки, если туда приходил ребенок в маске, наших подопечных могли не пустить в зоопарк, - вспоминает Екатерина. - Тогда нам приходилось буквально каждый день объяснять, что эти дети не представляют угрозу для окружающих.

В фонде рассказывают, что в последние годы такие случаи, как в доме на Миклухо-Маклая - единичные.

- Человек, инициировавший сбор подписей в этом доме, может чего-то не знать, но это повод поговорить с ним, а не травить его, - говорит Шергова.

Вчера в мятежный дом приезжали полицейские. Взяли объяснения у живущих в квартире мам больных детей. К Елене Аллиной заходить не стали. Официально - «по изложенной в СМИ информации проводится проверка».

МНЕНИЕ МЕДИКОВ

«Это просто бред»

Заразиться раком? Это просто бред, в один голос говорят врачи-онкологи.

По всей видимости, старшая по подъезду слышала звон, да не знает, где он. Известны вирусы, которые повышают риск развития рака - но не более того! Это вирусы гепатитов В и С, папилломы человека (ВПЧ), ВИЧ. Подчеркнем, сами по себе они не могут быть «возбудителями» рака, видов которого известно огромное количество. И в любом случае подхватить такие вирусы от соседей, тем более детей, очень уж маловероятно - передаются они главным образом через кровь либо половым путем.

Вообще же, любое долго протекающее хроническое заболевание - хоть вялотекущий бронхит, хоть цистит - может служить почвой для возникновения онкоболезни, напоминает врач-онколог, член Европейского общества онкологов (ESMO) Дмитрий Олькин. Поэтому, чтобы снизить риски заболеть раком, жильцам дома нужно не ударяться в мракобесие, собирая подписи, а следить за своим здоровьем, не запускать хронические болезни и вовремя проходить диспансеризацию, говорят врачи.

Подготовила Анна ДОБРЮХА