"Против рака помогут рептилоиды и шапки из фольги": пранкеры поговорили с пенсионеркой, выселяющей онкобольных детей

Большая редкость, что пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) обратили внимание на какую-то московскую пенсионерку. Но уж больно повод она дала скандальный. Напомним, 62-летняя Елена Аллина, будучи старшей по подъезду в доме на улице Миклухо-Маклая, собирала подписи за выселение из многоэтажки онкобольных детей. Благотворительный фонд Чулпан Хаматовой "Подари жизнь" снимает там трехкомнатную квартиру для больных раком ребятишек и их родителей. И вот 40 жильцов поставили подписи в петиции Аллиной, что такое соседство, дескать, грозит им "инфекционными заболеваниями".

Не все жители подъезда согласны с АллинойФото: Александр РОГОЗА

- Нам хотят сделать пожизненно, чтобы в наш подъезд каждую неделю-две приезжали новые онкологические больные и завозили к нам новые инфекции. Они выбрасывают в мусоропровод вату, повязки, бинты, на которых есть кровь, которая заразна. Вы знаете, что рак крови не лечится, что никакой рентгеновский луч и никакая химиотерапия не убивают возбудитель рака крови. Приезжают на костылях забинтованные, ходят в масках. Я боюсь браться за ручки в подъезде! - жаловалась женщина позвонившим ей в понедельник вечером пранкерам. Она думала, что дает очередное интервью, тараторила 10 минут, не давая вставить слово. - Все знают, была передача по телевизору, врачи открыли 187 видов вирусных возбудителей, у каждого свой возбудитель онкологической болезни, а утверждают, что рак не заразен. Где гарантия, что кто-то не приедет к нам с таким возбудителем?

- А вы знаете, что уже изобрели средство против рака крови? На той неделе я смотрел программу: рептилоиды изобрели, - вклинился собеседник.

- А это кто?

- Внеземная цивилизация.

- Они контактировали с землянами?

- Ну да, по телевизору сказали, была какая-то научно-популярная программа.

- НЛО, я вас уверяю, знают, как лечить рак, - поддакнула она. - Но наши-то этим не пользуются! И инопланетяне блокируют попытки китайских врачей.

- Чтобы захватить планету? Есть хорошее средство: делать шапку из фольги. Это тоже защищает от вируса.

- У нас это никто делать не будет, и я в том числе, - отказалась Аллина. Даже удивительно.

Пранк: "Рак и рептилоиды. Я не сумасшедшая!".Разговор о том, как в доме появились заразные онкобольные, странных телепрограммах, шапочках из фольги и о том, какую роль во всем этом безобразии сыграли рептилоиды

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Московская пенсионерка требует выселить из жилого дома детей, больных раком

Средневековье наступило в отдельно взятом подъезде на юго-западе Москвы. Против больных раком детей взбунтовались жители в 17-этажке на улице Миклухо-Маклая. Не иначе, почитатели Геннадия Малахова с его капустным листом как панацеей от всех опасных болезней... Старшая по подъезду Елена Аллина направила в Роспотребнадзор и несколько городских служб коллективное заявление (подробности).