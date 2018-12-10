Последнее китайское предупреждение: 1500 клиентов туроператора "Жемчужная река" все же улетят домой с Хайнаня

Полторы тысячи российских туристов, которые застряли в Китае из-за финансового спора между туроператором "Жемчужная река" и авиакомпанией "ИрАэро", все же вернутся домой. Такое решение принятно в понедельник, 10 декабря, на совещании в Минтрансе.

Напомню: "ИрАэро" отменила все рейсы на остров Хайнань из нескольких городов России, заказчиком которых была "Жемчужная река", еще в пятницу, 8 декабря. Причина - долг туроператора, больше 2 миллионов долларов (во всяком случае, на это ссылается авиакомпания).

В пятницу должны были возвращаться домой 368 пассажиров рейса Хайкоу (это один из аэропортов на острове Хайнань) - Казань. Они до сих пор в Китае. Хорошо хоть в отеле, питанием тоже обеспечены - все это за счет "Жемчужной реки".

Всего же на Хайнане находятся 1533 клиента туроператора. У остальных обратные билеты на 12, 13, 14 декабря.

Похоже, чиновникам Минтранса, Росавиации и Ростуризма удалось найти аргументы: "ИрАэро" согласилась вывезти туристов из Китая, не дожидаясь разрешения своих финансовых разногласий с "Жемчужной рекой". Что, в общем-то, логично: пассажиры за свои билеты туда и обратно заплатили, билеты у них на руках.

Первый рейс полетит утром 11 декабря в Казань, затем вернется на Хайкоу, заберет оттуда туристов - и отправится с ними в Уфу 12 декабря. Дальнейший график в процессе планирования. Важно, что клиентов "Жемчужной реки" только вывозят с острова Хайнань. Из Китая в Россию рейсами "ИрАэро" никто не летит.

Впрочем, у "Жемчужной реки" есть договор и с авиакомпанией "Алроса" - и она продолжает полеты на Хайнань. Так что туроператор обещает выполнить свои обязательства перед клиентами и отправить на тропический остров всех, у кого куплены туры на вторую половину декабря и Новый год. Речь идет о нескольних тысячах человек, по данным "Турпомощи.

Роспотребнадзор дал свою оценку ситуации и дал советы пострадавшим отпускникам:

- На основе закона "Об основах туристской деятельности в РФ", туристы имеют право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий договора о реализации туристского продукта ... Туроператор ...несет ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание туристу услуг, входящих в турпродукт, независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги.

Проще говоря: клиенты "Жемчужной реки" за компенсациями должны обращаться к туроператору. В Роспотребнадзоре готовы оказать юридическую помощь в составлении претензий по телефону 8 800 100 00 04.

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Авиакомпания "ИрАэро" отменила свои рейсы и отказывается возвращать на родину клиентов туроператора "Жемчужная река", пока тот не вернет долг. В Ростуризме 10 декабря собирают срочное совещание (подробности).