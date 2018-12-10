Откуда Улюкаев взял 130 миллионов для штрафа по суду

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев оплатил штраф в 130 миллионов рублей, который ему назначил суд по уголовному обвинению во взяточничестве в особо крупном размере.

"Банк снял арест со счетов на которых были суммы, и деньги перешли на депозитный счет судебных приставов", - объяснила процедуру адвокат Улюкаева Лариса Каштанова. Известно, что деньги экс-глава Минэкономразвития хранил на счетах Сбербанка и ВТБ. По данным следствия чиновник держал там 1 миллион долларов и 280 миллионов рублей.

130 миллионов штрафа судебные приставы перечислили в доход государства. После этой процедуры производство по приговору суда будет считаться исполненным и дело будет закрыто, после этого Улюкаев получит возможность пользоваться оставшимися суммами на счетах. Это позволит ему не только обеспечить остальных сидельцев дефицитными товарами, но и построить в колонии новую библиотеку, спортивный зал, и еще многое другое, чтобы через пять лет заработать право на досрочное освобождение.

Но откуда такая огромная сумма оказалась на счетах Улюкаева, если он уже полгода сидит в тюрьме, где работает библиотекарем со ставкой в 11,1 тысячи рублей?!

Занял у Явлинского, Касьянова, Кудрина или Собчак, которые заступались за него в суде?

Нет, 130 миллионов рублей Улюкаев накопил самостоятельно. Он вообще-то хорошо зарабатывал. В ходе следствия стало известен официальный доход Алексея Улюкаева за 2015 год. Он составил почти 60 миллионов рублей, а его супруги, которая растила ему двух малолетних детей - более 15 миллионов. Не пропадет семья с такой кормилицей.

Имущества в собственности семьи Улюкаева тоже было немало: 17 земельных участков, 3 жилых дома, 3 квартиры, 3 легковых автомобиля, а также ювелирных украшений, слитков золота и коллекции часов на сумму около 564 миллионов рублей.

Экс-министр постоянно жил в жилом комплексе "Золотые Ключи — 2", где даже самые скромные квартиры оцениваются в десятки миллионов рублей.

Напомним, 15 декабря 2017 года Замоскворецким районный судом Улюкаев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (2 миллиона долларов) и приговорен к 8 годам строгого режима, и штрафу в 130 миллионов рублей (эквивалент 2 миллиона долларов).

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