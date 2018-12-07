Дневник сыровара: Как я собрался заработать на новом законе для самозанятых

ПРИНЯТЬ ВСЕХ В ШТАТ НЕ МОЖЕМ

7 декабря. С нового года в нашей стране появится новая экономическая реальность. В виде налога на самозанятых, введение которого для меня было не совсем понятным. Поначалу я, как и большинство наших соотечественников, воспринимал этот креатив от правительства в штыки. И постоянно откладывал серьезный разговор со своим бухгалтером на эту тему. Но на дворе декабрь и ждать дальше было нельзя, тем более мы часто прибегаем к услугам самозанятых.

Перечислить всех, кого мы привлекаем лишь раз от раза, получится длиннющий: тракторист со своим трактором, мужик с собственным экскаватором, два мужика, владеющих «КамАЗами», сельский сантехник, электрик, пара мужиков с «газельками», осеменитель из соседнего колхоза (бык не всегда справляется, а сами мы как-то не можем — опыта не хватает), сварщики по нержавейке (супервостребованные люди!), автомеханик, токарь, спец по обслуживанию кондиционеров (их у нас больше, чем авто), пенсионер-инженер, который нам чертит и рассчитывает сложную путаницу коммуникаций, консультант-зооинженер из Красноярска, юрист, переводчики, плотники, столяры. А еще для нашего фестиваля мы разово привлекаем фотографа, видеооператора и звуковиков со своим звуком, повара с официантами.

Принять в штат всех этих людей, странно - вы же не собираетесь открывать постоянную ставку для сантехника, который пришел к вам только для того, чтобы унитаз поставить? Заключить с ними договоры как с ИП невозможно. Ну не хотят они регистрировать ИП, так как уверены (и правильно делают), что будет куча бюрократии и придется какие-то расходы нести. И вот тут начинается самое интересное: вместо них эти расходы несем мы.

ЭКОНОМИИ НА ЦЕЛЫЙ КОРОВНИК

Сейчас вышеперечисленным самозанятым за их услуги мы платим в месяц около 1 миллиона рублей. Им хорошо - положили эти деньги в карман и ушли. А мы за них платим 176 тыс. рублей лишних налогов. Это 15% от 1,176 млн. руб. (Так как отнести расходы без документа на себестоимость невозможно, то выплаты идут из прибыли с уплатой соответствующего налога – Ред.). По 176 тыс. рублей в месяц - это 2,112 млн. рублей в год.

Если мы будем работать в рамках нового закона, мы эти деньги терять не будем. Самозанятый заплатит 6% налог ( как оказавший услугу юрлицу), а нам выдаст чек, который мы подошьем к бухгалтерии. Причем, я готов к тому варианту, что на 6% будет увеличена стоимость их услуг, чтобы они не теряли доход. Даже при этом мы экономим почти 1,4 миллиона в год на налогах, а на эти деньги я смогу дополнительно купить 14 новых телок. Если же наше предприятие вырастет, и мы перейдём с упрощенки на общую систему налогообложения («для взрослых»), то будем сохранять почти 5 миллионов рублей за год - а это уже целый коровник!

ВЫ НЕ СОГЛАСИТЕСЬ, НАЙМЕМ СОСЕДЕЙ

Правда, предстоит приложить немало усилий, чтобы заставить людей зарегистрироваться. Придется им говорить, что если они этого не сделают — это сделают люди из соседней деревни, к услугам которых мы и прибегнем. Видимо, на это и был расчёт государства, что мы (заказчики) их вынудим, потому что нам это выгодно.

Однако есть минус. Непонятна грань: в каком случае, с точки зрения проверяющих органов, будет считаться использование труда самозанятых, а в каком — наказуемое отклонение от социальных и пенсионных отчислений за сотрудника (когда есть признаки обычных трудовых отношений – Ред.). Тех же молодых ребят, которые устраиваются к нам на летних каникулах подработать, нам надо по трудовому договору оформлять или можно относиться как к самозанятым?

ТЕНДЕНЦИЯ: ПРИКАЗАНО ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА

Есть еще одна четкая тенденция, которую нужно понимать: государство взяло решительный курс на полную легализацию экономики, вывод ее из «тени» с последующим сбором всех налогов. И через несколько лет, видимо, мы придем к тому, что у нас налоговые преступления станут особо тяжкими, как в Германии, где за убийство дают меньший срок, чем за неуплату налогов. И госслужбы уже рьяно взялись за дело - борются со знакомым абсолютно всем предпринимателям обналом. Неслучайно ставки за обналичку поднялись до 20% - очень уж это теперь рискованное занятие. И многие мои знакомые, работавшие на подобных схемах, уже решили для себя работать в легальном поле - заплатить налоги и спать спокойно. И официальное привлечение самозанятых — как раз из этой серии, это важный этап обеления нашей экономики.

Есть, правда, опасения, что в России порой теория расходится с практикой и иногда получается, как в той в старинной пословице: гладко вышло на бумаге, да, забыли про овраги. Но пробовать надо. Все плюсы и минусы изложил в таблице. Как обычно — буду держать вас в курсе эксперимента.

Плюсы и минусы введения налога на самозанятых

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